Diletta Leotta, look a dir poco esplosivo per Capodanno: abito super corto e attillato per la conduttrice, lo scatto ‘bollente’ manda Instagram in tilt.

Diletta Leotta è sempre bellissima e fa impazzire i fan con qualsiasi look. La conduttrice e speaker radiofonica è una delle donne più belle e desiderate del mondo dello spettacolo, soprattutto dal pubblico maschile, che non può non lasciarsi incantare dal suo corpo mozzafiato e dalla sua incredibile sensualità. Sempre molto attiva anche sui social, Diletta mette spesso in evidenza le sue forme esplosive con foto e video davvero da capogiro, che fanno volare la fantasia dei fan. Poco fa ha pubblicato uno scatto della notte di Capodanno, mandando Instagram in tilt per il suo look esplosivo, che mette in mostra il suo fisico perfetto: ecco lo scatto ‘bollente’.

Diletta Leotta esplosiva per Capodanno: abito minuscolo e aderente, fan in delirio

Diletta Leotta sa sempre come far impazzire i suoi fan. Sia che si trovi in radio, o su un campo di calcio, o al mare, la conduttrice è sempre bellissima e riesce a farsi desiderare con qualsiasi outfit. Figuriamoci allora che effetto può fare se indossa un abito minuscolo e super attillato! Poco fa la giornalista ha pubblicato una foto della scorsa notte, scattata durante i festeggiamenti per Capodanno, che lei ha trascorso con degli amici. Il look della Leotta per l’occasione è a dir poco esplosivo. La conduttrice indossa un abito nero di paillettes, molto luminoso ma soprattutto scollato, cortissimo e incredibilmente aderente. A completare il suo look, un paio di sandali dal tacco vertiginoso, che rendono il tutto ancora più sensuale.

Nella foto in questione, Diletta è in piedi e tiene in mano alcuni palloncini per la festa. Tutti gli occhi, però, sono sul suo corpo mozzafiato, avvolto alla perfezione nel suo mini abito, che ne esalta tutte le forme. Gambe da urlo, lato B incontenibile e decolleté esplosivo sono gli ingredienti principali dello scatto, che ha mandato Instagram in tilt per i tantissimi like e commenti che sono arrivati in poco tempo.

Diletta e Daniele Scardina: le ultime novità sulla coppia

Diletta Leotta, sempre molto attiva sui social, rimane piuttosto riservata sulla sua vita privata, in particolar quella sentimentale, che la vede legata al pugile Daniele Scardina. Ma come vanno le cose tra di loro? A quanto pare molto bene, anche se i due si fanno vedere poco insieme. Ultimamente, però, lui si è ‘sbottonato’, raccontando ai microfoni di ‘Chi’, che la storia con Diletta è importante e seria. E a voi piace questa coppia?