Zero voglia di struccarsi dopo una serata? Prima di buttarvi a letto col make up leggete qui e scoprite che danni vi state procurando.

Quante volte sarà capitato a tutte le donne di arrivare a casa dopo una serata in discoteca o fuori con gli amici e non aver voglia di struccarsi? L’unica cosa che si vuole fare è lanciarsi nel letto, riposarsi e pensare a tutto il da farsi il giorno dopo. Così molte di voi saranno andate a dormire almeno una volta senza struccarsi. Succede, ma potrebbe essere deleterio a lungo andare per la vostra pelle. Vediamo allora cosa succede se si va a dormire senza struccarsi.

Cosa succede se non ci strucchiamo prima di dormire?

Siamo oneste. Sarà capitato a tutte di non aver minimamente voglia di struccarsi prima di andare a letto. Se succede una volta ogni tanto ok, ma a lungo andare questa cattiva abitudine può diventare deleteria. Il primo effetto che si ha è quello di avere una pelle opaca, meno luminosa e tonico. La zona T e le guance possono diventare più ruvide in quanto senza levarsi il trucco la pelle non respira e non riesce rigenerarsi autonomamente al meglio. Sempre proprio perché il make up blocca i pori, questo potrebbe facilitare la presenza di batteri che irritano la pelle e ci fanno comparire i tanti odiati brufoli.

I danni legati al dormire con il mascara

Avete notato poi che vi cadono spesso le ciglia? Ecco questo è un problema strettamente legato al fatto di non togliersi il make up. Le ciglia si indeboliscono, cadono e le ritroviamo sul dischetto struccante in maniera abbondante. Sempre per quanto riguarda il make up degli occhi, se non lo lavate bene prima di andare a dormire potreste svegliarvi con gli occhi rossi, che prudono ed evidentemente irritati.

Cosa succede alle labbra se si dorme col rossetto?

Spostandoci poi nell’area labbra, se non vi levate il rossetto e lo tenete su tutta la notte per prima cosa troverete una sorta di Sindone sul cuscino e in secondo luogo potreste ritrovarvi con le labbra secche, che si screpolano e piene di pellicine.

Come rimediare ai danni causati dal trucco non levato?

Ovviamente tutti questi problemi legati al non struccarsi prima di andare a dormire non sono letali, ma a lungo andare potrebbero causare dei problemi alla pelle. Si può sempre rimediare, magari con delle maschere idratanti, con un po’ di olio di ricino applicato sulle ciglia per rinvigorirle, o anche con delle creme adatte alla zona T e delle lozioni restringenti per i pori che se si tiene troppo il trucco potrebbero dilatarsi per cercare di respirare.