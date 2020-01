Elettra Lamborghini e Afrojack, momento di commozione su Instagram: “Stiamo piangendo come due bambini”

Elettra Lamborghini e Afrojack ‘in lacrime’ su Instagram: momento commovente per la coppia, “Stiamo piangendo come dei bambini”, ecco cos’è successo.

Elettra Lamborghini è sempre attiva su Instagram e condivide con i suoi fan tutto quello che le succede. E’ un momento davvero d’oro per la cantante, che oltre ad essere sulla cresta dell’onda per il suo grande succeso, è anche innamorata e felice con il suo Nick Van De Wall, il dj noto come Afrojack, che pochi giorni fa le ha chiesto di sposarlo. I due diventeranno presto marito e moglie, e intanto cercano di trascorrere insieme più tempo possibile, condividendo tutto. Poco fa Elettra ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune storie in cui lei e Nick sono ‘in lacrime’: “Stiamo piangendo come due bambini’, dice la Lamborghini. Ecco cos’è successo alla coppia.

Elettra Lamborghini e Afrojack in lacrime su Instagram: il motivo è dolcissimo

Elettra Lamborghini e Afrojack formano davvero una bellissima coppia. I due sono molto innamorati e presto si sposeranno, a conferma del fatto che sono felici e vogliono stare insieme per tutta la vita. Poco fa la bella ereditiera ha pubblicato su Instagram alcuni video del loro CApodanno, che è stato davvero ‘da sogno’. La coppia, infatti, è stata a Disneyland Paris, dove lui ha suonato e si è esibito durante la festa del 31 dicembre. Una serata incredibile, come si vede anche nelle storie Instagram del dj, in cui c’erano giovani e famiglie che si scatenavano con la sua musica, con il meraviglioso sfondo dei castelli Disney che si trovano nel parco.

Dopo la notte di festa e musica, Elettra e Nick sono stati ospiti della struttura alberghiera del parco, dove hanno potuto trascorrere del tempo meraviglioso insieme, divertendosi anche ad andare in giro per l’enorme parco divertimenti francese. Oltre alle risate e al divertimento, però, c’è stato anche un momento di commozione, che Elettra ha condiviso con i suoi followers. Durante una cena, infatti, lei e Nick hanno guardato dal balcone uno dei meravigliosi spettacoli di fuochi e musica che il parco offre ai suoi visitatori. Uno dei castelli era illuminato dai fuochi e c’era in sottofondo una canzone del film ‘Cenerentola’. L’atmosfera era davvero da sogno e i due si sono emozionati.

“Stiamo piangendo come due bambini”, ha confessato Elettra nel video, strappando un sorriso emozionato a tutti coloro che hanno visto le sue storie.