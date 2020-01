Grande Fratello Vip, svelato il nome del nuovo concorrente: si tratta di Aristide Malnati, amico di Alfonso Signorini che non molto tempo fa ha scatenato una enorme bufera mediatica

Grande Fratello Vip, sarà un anno all’insegna delle grandi sorprese. Alcuni nomi dei concorrenti sono già stati svelati e, adesso, è la volta di Aristide Malnati. Sì, anche lui è stato appena annunciato come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. E’ arrivata anche la conferma su Instagram, tramite il canale ufficiale del reality show. Ogni giorno, viene fuori un nome più roboante dell’altro. Quando inizia? Andrà in onda l’8 gennaio per la prima volta su Canale 5: quella la data del debutto ufficiale. Alfonso Signorini passerà dal ruolo di opinionista a quello di conduttore. In effetti, chi, meglio di lui, poteva ricoprire questo ruolo dopo tanti anni in cui è stato lì a commentare ciò che accadeva nella casa? Adesso, però, concentriamoci su questo nuovo concorrente del reality. L’abbiamo già visto, certo, ma dove di preciso? Di lui sappiamo che è un egittologo ed ha già partecipato all’”Isola dei famosi”. Inoltre, sembra essere molto amico di Alfonso Signorini.

Chi è Aristide Malnati | Grande Fratello Vip | Nuovo concorrente

“Ho 55 anni, ho passato gran parte della mia vita nelle tombe egizie a decriptare i papiri trovati nelle mummie e adesso sono un concorrente del Grande Fratello Vip”. Così si è presentato nel video pubblicato su Instagram dall’account ufficiale. Ma cosa sappiamo di lui? Aristide è laureato in Lettere Classiche alla Statale di Milano ed ha partecipato a numerose campagne di scavo in Egitto. Come dice nel video di presentazione, la maggior parte della sua vita l’ha dedicata alle mummie ed ai resti degli antichi egizi. Malnati è giornalista dal 1966 ed in più di una puntata l’abbiamo visto all’”Alfonso Signorini Show” in onda su Radio Monte Carlo dal 2006 al 2014. Il suo volto è apparso anche a “Pomeriggio5”, “Detto Fatto” e “Grand Hotel Chiambretti”. Di lui, infine, ricordiamo che fecero scalpore le parole con cui apostrofò Giulia De Lellis nel 2017: “Feccia umana”. Un personaggio che, a quanto pare, ha sempre fatto molto discutere e, pertanto, non vediamo l’ora di vedere come si comporterà nella casa del Grande Fratello Vip.

La convivenza non è certo semplice, soprattutto quando si avverte la pressione delle telecamere che ti fissano per tutto il giorno, 24 ore su 24. Sarà sicuramente una bella prova per lui, così come per tutti gli altri coinquilini. Insomma, staremo a vedere!