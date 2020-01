Grande Fratello Vip, ex tronista entra nel cast? Clamorosa indiscrezione

Grande Fratello Vip, ex tronista amatissima dal pubblico entra nel cast del reality? La clamorosa indiscrezione sui Instagram

Questa mattina sui social è apparso un messaggio davvero enigmatico da parte di una ex tronista del Dating Show di Canale Cinque, ‘Uomini e Donne’, molto amata dai telespettatori. La tronista in questione è una partenopea Doc, e con il suo percorso televisivo ha fatto sognare e appassionare milioni di telespettatori. La ragazza ha mostrato tutto il proprio carattere e le sue fragilità all’interno del programma, concludendo il percorso alla ricerca dell’anima gemella non ne l migliore dei modi. Nel corso delle settimane però, con gran sorpresa di tutti, riesce a coronare il suo sogno, iniziando una relazione con il corteggiatore che l’aveva rifiutata durante la scelta. Beh… avete capito di chi stiamo parlando: Teresa Langella! Stamane la ragazza ha postato sul suo profilo Ufficiale Instagram un messaggio davvero misterioso, che farebbe ipotizzare la sua partecipazione a un reality show… scopriamolo insieme!

Teresa Langella al ‘Grande Fratello Vip 4’? Il clamoroso messaggio social dell’ex tronista

Come vi dicevamo prima, Teresa Langella qualche ora fa ha pubblicato sul suo profilo social Instagram, un messaggio davvero molto enigmatico. La ragazza che si è trasferita a Milano per lavoro insieme al compagno, Andrea Dal Corso, non si era mai separata da lui, dopo che la loro love story è decollata. La bella Langella negli ultimi giorni che era stata molto attiva sui social, non è riuscita a fare a meno di scrivere un messaggio per i suoi sostenitori, per farli partecipi di ciò che le sta accadendo. La cantante Partenopea ha scritto esplicitamente di volersi allontanare un po’ dai social network, per staccare la spina e rigenerarsi: “ E’ arrivato il momento…! Ho bisogno di staccare per un po’, dal lavoro, dai pensieri, dal cellulare che nell’ultimo periodo ha preso quasi il sopravvento sulla mia vita, andrò lontano, ma sarà bellissimo“. Ha poi voluto tranquillizzare tutti i suoi follower dicendo: “Vi porterò con me. Come ho sempre fatto, ma in un modo un pò diverso“.

Tutto ciò è sembrato molto strano ai fan, che hanno pensato immediatamente a una possibile partecipazione della ragazza alla quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip’, in primis, poiché ha dichiarato al magazine di Uomini e Donne che vivrà per qualche tempo lontano dal compagno a Roma, e in secondo luogo la questione dell’allontanarsi dai social, ha destato incredibile curiosità. Non ci resta che aspettare per riuscire ad avere qualche informazione in più sulla sua possibile partecipazione al reality show in partenza l’otto gennaio.