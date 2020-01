Karina Cascella svela su Instagram come ha trascorso il Capodanno insieme al suo compagno Max Colombo: i dettagli del racconto sono ‘bollenti’.

Karina Cascella è sempre attivissima sui social e spesso li utilizza per ‘parlare’ con i suoi fan. La bella influencer, nonché opinionista fissa dei programmi di Barbara D’Urso, fa impazzire i suoi followers con foto e video che mettono in evidenza il suo fisico da urlo, e racconta praticamente tutto della sua vita, spesso ha parlato anche di alcuni retroscena dolorosi del suo passato. Ma, come dicevamo, solitamente Karina utilizza Instagram per condividere con i suoi fan tutto quello che fa, dalle vacanze ai momenti familiari con il suo compagno e futuro marito Max Colombo, del quale è innamoratissima. I due formano una bellissima coppia e hanno trascorso insieme anche il Capodanno. La Cascella, poco fa, ha anche svelato che cosa hanno fatto di preciso, facendo impazzire tutti per alcuni dettagli ‘bollenti’.

Karina Cascella, il Capodanno con Max: ecco cosa hanno fatto, dettagli ‘bollenti’

Karina Cascella è sempre attivissima sui social e racconta praticamente tutto ai suoi fan, anche le cose più personali e private. In questi giorni di feste natalizie, l’opinionista e influencer è stata con la sua famiglia, ovvero la piccola Ginevra e il suo compagno Max Colombo, del quale è follemente innamorata e che presto diventerà suo marito. Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, Karina ha chiesto ai suoi followers di raccontarle come avessero trascorso il primo giorno del 2020. Tra le risposte, ce n’è stata una che ha destato l’attenzione di tutti, in particolare per il commento di Karina.

Un’utente ha infatti raccontato all’opinionista di aver trascorso il primo giorno dell’anno a letto con il proprio compagno a farsi le coccole. Le sue parole hanno colpito la Cascella, che ha risposto di aver fatto quasi del tutto la stessa cosa con Max. In questo modo l’influencer si è ‘sbottonata’, svelando indirettamente di aver passato il primo gennaio a letto con Colombo. Anche se non specifica altro, questi pochi dettagli ‘bollenti’ hanno mandato tutti in delirio, facendo volare la fantasia dei fan della coppia.

A fare da sfondo alle sue parole, tra l’altro, una foto di coppia a dir poco ‘di fuoco’, in cui Karina e Max sono vicini e lei tira fuori la lingua, stuzzicando in maniera ‘piccante’ il suo compagno e rendendo il tutto ancora più sensuale e ‘bollente’.