Chi è Licia Nunez: età, carriera e vita privata della nuova concorrente della prossima edizione Grande Fratello Vip.

Manca sempre meno alla nuova scoppiettante edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese. A partire dal conduttore, assolutamente inedito, Alfonso Signorini. Fino a questo momento, infatti, il direttore di Chi aveva partecipato al reality solo in veste di opinionista. Per lui una nuova strabiliante avventura, durante la quale sarà affiancato da due opinionisti: Wanda Nara e Pupo. Anche il cast promette molto bene. Tanti i nomi dei concorrenti resi già noti sul web, tra questi anche Pago, l’ex fidanzato di Serena Enardu. E, proprio qualche minuto fa, dalla pagina ufficiale del Grande Fratello abbiamo scoperto una nuova concorrente ufficiale del reality. Si tratta di Licia Nunez, ed è un’attrice di una bellezza davvero notevole. Conosciamola meglio.

Chi è Licia Nunez: l’attrice è una dei concorrenti del Grande Fratello Vip

Licia Nunez è ufficialmente una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. L’8 gennaio, l’attrice bionda varcherà la porta rossa della Casa più spiata della tv. Ma cosa sappiamo dell’attrice? Innanzitutto, Licia Nunez è lo pseudonimo di Licia Del Curatolo, vero nome dell’attrice di Barletta. La bella pugliese ha iniziato ben presto la carriera di fotomodella, per poi studiare recitazione dal 2000 al 2003, prima a Tolosa, poi a Roma. In tv, l’abbiamo vista in diversi spot pubblicitari, per poi approdare sul grande schermo con Alla fine della notte, nel 2003, nel 2004 con Balletto di Guerra e nel 2007 con E guardo il mondo da un oblò. Sul piccolo schermo, l’abbiamo ammirata anche in Incantesimo, Una vita in regalo, L’ultimo rigore 2 e Vivere. Ha condotto alcuni programmi sportivi, come Notti Mondiali, al fianco di Marco Mazzocchi, nel 2006. Prima del Grande Fratello Vip, Licia si è messa in gioco a Ballando con le stelle, durante la quinta edizione dello show di Milly Carlucci. Nel 2012 ha interpretato Elena Monforte nella fiction di successo Le tre rose di Eva.

Tra qualche giorno, Licia si tufferà nella nuova avventura targata Grande Fratello Vip. Ecco il video apparso sulla pagina ufficiale del reality di Canale 5:

Sorpresina per voi, si legge nella didascalia al post. E, a quanto pare, si tratta di una vera sorpresa: il nome dell’attrice non era tra quelli di cui si è tanto parlato nei mesi precedenti all’inizio del reality. Ma Licia sembra davvero molto carica per la sua nuova avventura. Siete pronti a seguire il Gf Vip? Appuntamento all’8 gennaio su Canale 5!