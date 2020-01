Michelle Hunziker, che paura sugli sci: “Perso il bastone”, cos’è successo

Michelle Hunziker monta sugli sci ed affronta una discesa abbastanza difficile: ma vediamo cos’è successo proprio alla partenza alla bella showgirl

Michelle Hunziker è in vacanza in montagna per questo periodo natalizio che è appena trascorso. E’ stata con le persone a cui vuole più bene: la sua famiglia, Tomaso, le piccole, sua mamma ed anche Serena Autieri. Mancava la sua Aurora, che invece ha trascorso questo periodo di vacanze al caldo, con papà Eros Ramazzotti, tra le spiagge bianche ed il mare cristallino delle Maldive. Michelle, invece, ha optato per il freddo, la neve e le piste da scii. La bella showgirl ha voluto mettersi alla prova in una nuova sfida: la Gran Risa, pista della Coppa del Mondo, una discesa che viene vietata (da sempre) alle donne. “Forse vi saluto per l’ultima volta”, scrive Michelle, un po’ intimorita, ma convinta di voler affrontare la discesa. “Visto che la discriminazione femminile passa anche per lo sport, la Gran Risa è solo per gli uomini, ma noi…”, scrive nelle storie mentre si appropinqua alla zona di partenza.

Un po’ di paura, forse, c’è stata: con tanta ironia e sempre col sorriso sulle labbra, Michelle ha fatto intendere, comunque, di essere leggermente intimorita. “Perso il bastone alla partenza, e qui figura di emme immediata”, scherza nelle storie mentre la vediamo che si avvia verso la discesa.

Era lì, mentre si posizionava, e il bastone da scii le è sfuggito di mano. Insomma, non proprio un buon inizio, preceduto da qualche attimo di pura ‘fifa’. Temeraria, la nostra amata Michelle, ma allo stesso tempo determinata a combattere in ogni modo la discriminazione delle donne. Non sappiamo per quali motivo, quella discesa, sia stata vietata alle sportive. Probabilmente, si tratta di qualche motivazione legata alla sicurezza. Michelle non ci sta e, infatti, promuove l’emancipazione con questo video in cui mostra che può riuscirci anche lei.

La finale di All Together Now

Manca poco. Ancora poche ore e poi si conoscerà il vincitore di All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker con J-Ax. Al vincitore sarà assegnato un premio da 50mila euro, una somma abbastanza consistente che farebbe gola a chiunque. Ma non è tutto: in palio c’è anche la realizzazione di un sogno. Persone semplici, comuni lavoratori, casalinghe, ragazzini, si sono sfidati a suon di note su un palco davanti a 100 giudici e… adesso, non ci resta che scoprire chi ha vinto!