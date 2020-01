Miriana Trevisan su Serena Enardu: “Doveva frenarsi”, e sul ritorno di fiamma con Pago…ecco cosa ha rivelato la showgirl a Chi.

È stata una delle showgirl più amate della nostra tv. Ed è anche l’ex moglie di Pago, il concorrente più amato dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Parliamo di Miriana Trevisan, che con il cantautore è stata sposata per circa un anno e mezzo: dal loro amore è nato il piccolo Nicola. Un amore finito perché ‘si sono resi conto che ormai era solo un’amicizia’, rivela Miriana al settimanale Chi. Un’amicizia che dura nel tempo: tra i due, infatti, c’è un rapporto davvero speciale, di stima e affetto reciproco. È proprio a casa della Trevisan che Pago si sarebbe rifugiato dopo la delusione vissuta a Temptation Island Vip. Scopriamo cosa ha raccontato Miriana e, sopratutto, le parole su Serena Enardu, ex fidanzata di Pago.

Miriana Trevisan parla del ‘presunto’ ritorno di fiamma con Pago, e Serena Enardu…

Pago è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. La sua tormentata storia con Serena Enardu ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori. Una storia che, però, non è finita bene. Dopo il reality, Serena si è resa conto di non amare più il suo compagno, preferendo chiudere la relazione, durata quasi 7 anni. Ma della loro crisi di coppia aveva avuto già qualche sentore anche Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, al settimanale Chi ha parlato del suo ex marito e della sua esperienza a Temptation Island: “Era da un anno prima della trasmissione che avevo intuito la crisi. Nel programma ho visto un Pago, ferito, nervoso, non ha mai recitato”. L’ex valletta di Non è la Rai racconta che, dopo il reality, Pago ha sfogato il suo dolore rifugiandosi in casa da lei e dal loro bambino. Ma Miriana ha detto la sua anche sulla Enardu, ex compagna di Pago: “Non metto in dubbio la sua confusione e sofferenza, ma doveva frenarsi. Non si è resa conto di chi c’era dall’altra parte dell’isola e chi guardava da casa. Io non mi sarei mai permessa di avere un atteggiamento simile”. Parole molto forti quelle di Miriana, che ammette di essere molto diversa da Serena, ma non giustifica gli eccessivi attacchi sul web ricevuti dalla Enardu dopo il programma: “Da donna non mi sono piaciute le offese sul suo conto alla fine della trasmissione”. Un’intervista molto intensa quella di Miriana, che ha dato il benvenuto al 2020 su social così:

Ma a chi spera in un ritorno di fiamma tra la Trevisan e Pago, la showgirl risponde così: “È stato molto romantico, ma non è così. Forse siamo davvero così adulti per pensare a una cosa simile”. E voi, cosa ne pensate di Miriana Trevisan?