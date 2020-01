Quanti anni ha Tom Cruise? Curiosità e news sulla sua vita privata

Dall’età, passando per le mogli, i figli e Scientology: tutte le curiosità che forse non conoscete su Tom Cruise.

Questa sera va in onda un grande classico della cinematografia mondiale, Top Gun. L’attore protagonista è Tom Cruise e sono in molti a chiedersi quanti anni ha questo chiacchieratissimo attore. Considerato come una delle celebrità più famose al mondo è stato candidato agli Oscar ed ha vinto tre Golden Globe. Il film di più grande successo che lo ha letteralmente consacrato nel mondo del cinema è stato Risky Business nel 1983, ma da quel momento i film pazzeschi che lo vedono protagonista sono molti. Negli anni Tom è stato anche al centro di svariati gossip, sia per la sua vita privata, che per la sua appartenenza Scientology e per le critiche nei confronti della psichiatria e dell’uso di anti-depressivi. Ma vediamo nel dettaglio quanti anni ha Tom Cruise e tutte le altre curiosità sulla sua vita.

L’età di Tom Cruise

Quanti anni ha Tom Cruise? L’attore è un eterno giovane, sembra non invecchiare mai eppure ha i suoi anni. Classe 1962 quest’anno l’attore, il 3 luglio, compirà 58 anni. Un’età importante che però fisicamente sembra non patire assolutamente. Un eterno giovane insomma.

Tom Cruise: tutte le curiosità sulla sua vita privata

Se pensate di sapere tutto su Tom Cruise guardate queste curiosità perché potreste scoprire qualcosa di inaspettato:

Scientology: Tom Cruise fa parte di questa corrente religiosa da ormai molti anni e pare che ad introdurlo in questa realtà fu la sua prima moglie, Mimi Rogers, sposata nel 1987.

Mogli: dopo Mimi Rogers, si sposò con Nicole Kidman nel 1990 e i due rimasero insieme per circa 10 anni fino al divorzio nel 2001. Pare che i due si separarono per motivi religiosi visto che la Kidman non scese mai a compromessi e rimase cattolica non aderendo mai a Scientology. Cruise ebbe poi una relazione con Penelope Cruz, Nazanin Boniadi e poi Katie Holmes.

Figli: Oltre ai due figli adottati con Nicole Kidman, Tom ebbe la figlia Suri dal matrimonio con Katie Holmes. Pare che nel 2014 abbia però deciso di non vederla più e di tagliare i contatti.

Genitori: forse non tutti sanno che Cruise ha dei genitori nomadi. Così l’attore ha origini irlandesi, inglesi e tedesche. Pare che spostandosi così spesso quando aveva 14 aveva già frequentato ben 15 scuole diverse.