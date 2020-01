Alice Campello pubblica le chat private con suo marito Alvaro Morata: ecco cosa si sono detti appena conosciuti; parole da brividi.

Insieme formano una delle coppie più belle di sempre. Belli come il sole, genuini e innamoratissimi, Alice Campello e Alvaro Morata fanno battere il cuore a milioni di fan con la loro storia d’amore. Una storia ‘pulita’, in mezzo a tanto apparire sui social. L’infuencer veneziana e il calciatore spagnolo, nonostante la loro enorme popolarità, danno l’idea di essere una coppia ‘normale’, nel senso più positivo del termine. Il loro grande amore è stato coronato il 17 luglio 2016, quando i due si sono uniti in matrimonio. Due anni dopo, sono arrivati i loro piccoli gioiellini, i gemelli Alessandro e Leonardo, nati il 29 luglio del 2018. Ma come è nata la conoscenza tra i due? Ebbene, proprio qualche ora fa, la bellissima Alice ha postato sul suo Instagram alcuni messaggi che i due si sono scambiati qualche giorno dopo la conoscenza. Parole dolcissime: è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Diamo un’occhiata alle chat che i due si sono scambiati dopo una sola settimana di conoscenza. Alvaro sembrava già stracotto della sua Alice! Scopriamo insieme le sue parole.

Alice Campello pubblica le chat private con Alvaro Morata: parole dolcissime dopo una sola settimana

A quanti di voi sarà capitato di andare a rileggere le chat con i vostri partner? Magari quelle dei primi tempi, i primi messaggi dopo esservi conosciuti. Ebbene, è quello che avrà fatto anche la bellissima Alice Campello, modella e influencer, che proprio qualche ora fa ha condiviso con i suoi followers alcune immagini molto ‘particolari’. Si tratta proprio delle prime chat con il suo attuale marito, Alvaro Morata, risalenti a Marzo 2016. Una settimana dopo essersi conosciuti, tra la coppia sembrava esserci già un feeling enorme. Soprattutto Alvaro, sembra essere già perdutamente innamorato della sua bionda, che non vedeva l’ora di vedere. Ecco le chat che hanno fatto emozionare il web:

Ricordi dolcissimi, quelli che l’influencer veneziana ha voluto condividere con i più di due milioni di fan che la seguono su Instagram. Le parole che Alice e Alvaro si sono scambiati sopo solo una settimana di conoscenza erano un chiaro segno: una meravigliosa storia d’amore stava per iniziare. E voi, cosa ne pensate di questa coppia? Vi piacciono insieme?