Durante la sua vacanza alle Mauritius, Angela Nasti è stata la protagonista di un triste episodio: ecco il racconto fatto su Instagram.

È, senza alcun dubbio, una delle troniste di Uomini e Donne che ha più suscitato interesse in questi ultimi anni, Angela Nasti. Non soltanto per il suo carattere forte e determinato, ma anche per la sua smisurata bellezza. Nonostante sia davvero molto giovane, la napoletana vanta di un fascino e di un’eleganza davvero unica. Lo testimoniano, non a caso, le numerose foto che, spesso e volentieri, condivide sul suo canale Instagram. Così come sua sorella Chiara, anche lei è molto attiva sui social. Infatti, non perde mai occasione di poter condividere con i suoi sostenitori tutto ciò che le accade durante il giorno. A partire, dai fantastici soggiorno a Torino dal suo fidanzato Kevin Bonifazi. Fino a questa splendida vacanza in famiglia alle Mauritius. A proposito di questo, pochissime ore fa, Angela ha raccontato di un triste episodio accadutole proprio in questi giorni. Ecco di che cosa parliamo.

Angela Nasti, triste episodio durante la sua vacanza alle Mauritius

Trascorse le vacanze di Natale a Parigi in compagnia del suo fidanzato, Angela Nasti si sta dedicando adesso ad una piacevolissima vacanza in famiglia. Come testimoniato da alcune sue recenti Instagram Stories, l’ex tronista di Uomini e Donne è volata alla volta delle Mauritius per un indimenticabile soggiorno nell’Oceano Indiano. Dopo l’incredibile spavento di qualche settimana fa, un po’ di relax per tutta la famiglia Nasti ci vuole a tutti i costi, è proprio il caso di dirlo. Tuttavia, come testimoniato dalla diretta interessata qualche ora fa, è proprio durante la sua vacanza che l’influencer è stata la protagonista di un triste episodio. Ovviamente, sia chiaro, non è successo nulla di grave. Fatto sta che, come testimoniato in prima persona, le condizioni meteorologiche del posto non sembrano essere affatto buone.

“Il tempo non ci permette di andare al mare. Mi sto esaurendo. Anche perché questo tempo mi mette tristezza”, dice Angela Nasti per raccontare di questo triste inconveniente di cui è stata vittima. “Quando sei nella tua città e sai che è inverno ti rassegni. Quando vieni in questi posti e sai che devi andare al mare, è bruttissimo”, giustifica l’ex tronista il suo stato d’animo. Tuttavia, per ‘ammazzare’ il tempo, la famiglia Nasti ha deciso, così, di andare a visitare un po’ la città.