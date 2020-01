In quest’ultima foto su Instagram, Anna Falchi si lascia immortalare completamente senza reggiseno su Instagram, ma il riflesso dello specchio è di ‘fuoco’.

Non perde mai occasione di poter suscitare l’interesse dei suoi sostenitori, Anna Falchi. Lo ha fatto in diverse occasioni. E lo ha continuato a fare anche in occasione di questo inizio di 2020. Per inaugurare l’anno nuovo, la bellissima attrice ha condiviso uno scatto a dir poco favoloso. Certo, siamo abituati ad ammirare la sua bellezza. Come dicevamo precedentemente, la romana è solita pubblicare degli scatti davvero entusiasmante. Quest’ultimo, condiviso qualche ora fa sul suo canale social ufficiale, ha lasciato tutti senza parole. Così, è proprio il caso di dirlo, non l’avevamo mai vista. Ma sapete come si immortala la bella Anna? Semplice: senza reggiseno. Ovviamente, sia chiaro: non c’è nulla di scandaloso. Fatto sta che, in un batter baleno, lo scatto ha conquistato un successo davvero pazzesco. Anche perché…ecco tutti i dettagli.

Anna Falchi senza reggiseno, ma il riflesso nello specchio…Instagram s’infiamma

Vanta di una bellezza davvero inaudita, Anna Falchi. Di cui, come dicevamo precedentemente, ne abbiamo abbandonate testimonianza grazie a diverse foto che, spesso e volentieri, la showgirl condivide sul suo canale social. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, per l’inizio del 2020, la romana ha voluto condividere una foto davvero sbalorditiva. Che, in un batter baleno, ha conquistato numerosi ‘likes’ e, soprattutto, tantissimi commenti di apprezzamento per la sua smisurata bellezza. Guardare per credere:

Ebbene si. È proprio così che Anna ha deciso di immortalarsi: completamente senza reggiseno. Ma non solo. Perché, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, c’è anche il riflesso dello specchio che non può assolutamente passare inosservato. Ci avete fatto caso anche voi? Ecco. Si vede chiaramente che dallo specchio si vede il suo Lato B. Insomma, uno scatto che, ammettiamolo, non può assolutamente sfuggire. Infatti, come dicevamo precedentemente, la foto ha ricevuto più di 47 mila ‘mi piace’. In effetti, reazione diversa non si può affatto avere, no?

La Lazio: la sua più grande passioni

Non soltanto televisione e recitazione tra le sue più grandi passioni, ma anche la Lazio. Tutti abbiamo una squadra del cuore, si sa. Eppure, l’amore che Anna Falchi prova per i bianco celesti è davvero speciale. Come raccontato in diversi articoli, la bella attrice è spesso protagonista di audaci scatti fotografico proprio in onore della squadra. Ne abbiamo parlato quando, contro la Juve, ha vinto la Coppa Italia. O anche quando, durante il campionato di Serie A, ha battuto la Anna Falchi la ‘Vecchia Signora’.

