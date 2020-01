Aurora Ramazzotti stesa al sole alle Maldive: l’inquadratura ‘particolare’ stuzzica la curiosità dei fan, lei fa chiarezza nei commenti.

Aurora Ramazzotti è sempre molto attiva e seguita sui social. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è ormai una conduttrice e speaker radiofonica affermata, amatissima dal pubblico per la sua bellezza e la sua genuinità e solarità, che ricordano molto quelle di mamma Michelle. Come lei, infatti, Aurora è sempre sorridente e positiva, ma soprattutto molto ironica. Spesso pubblica sul suo profilo Instagram storie molto simpatiche, nelle quali racconta le sue disavventure, mostrando talvolta anche siparietti divertenti con il suo fidanzato Goffredo Cerza o con i suoi familiari. Poco fa la giovane conduttrice ha invece stupito tutto con uno scatto direttamente dalla spiaggia delle Maldive, dove ha trascorso il Capodanno. La particolarità della foto è l’inquadratura, che ha scatenato la curiosità dei fan: ecco le parole di Aurora, che ha fatto chiarezza nei commenti.

Aurora Ramazzotti alle Maldive: inquadratura ‘particolare’, lei fa chiarezza nei commenti

Aurora Ramazzotti ama condividere con i suoi tantissimi followers tutto quello che fa, dalle disavventure ai momenti indimenticabili, come la vacanza che sta vivendo alle Maldive in questi primi giorni del nuovo anno, insieme a Goffredo e a suo padre Eros, che di tanto in tanto è apparso nelle storie Instagram di sua figlia. Bella e sempre solare, Aurora ha deliziato i fan con numerosi scatti in bikini davvero mozzafiato, e poco fa ha incuriosito tutti con una foto davvero unica, dall’inquadratura molto ‘particolare’, che ha scatenato in poco tempo la curiosità dei fan. Nella foto, Aurora è stesa al sole sulla meravigliosa spiaggia del suo resort. Nulla di strano fin qui. La particolarità, però, sta nel fatto che la foto è stata scattata da un’altezza incredibile, tanto che la Ramazzotti sembra minuscola sull’enorme spiaggia.

“Aurora all’occhio di bue”, recita la didascalia, come sempre ironica, della conduttrice. Lo scatto è davvero meraviglioso e in poco tempo ha collezionato migliaia di like e centinaia di commenti, molti dei quali da parte di fan incuriositi dalla modalità con cui è stata scattata la foto. “Come hai fatto?”, è la domanda che va per la maggiore, tanto che Aurora a un certo punto ha sentito il bisogno di rispondere e fare chiarezza.

La risposta alla domanda che si pongono tutti è piuttosto semplice. Aurora si è fatta fotografare da un drone, che è riuscito a inquadrarla da un’altezza considerevole, dando un effetto davvero meraviglioso. Piace anche a voi questa particolare foto della Ramazzotti?