Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lo scatto ‘rubato’: beccati proprio in quel momento, durante una festa tra amici.

È una delle coppie più amate in assoluto. Belli come il sole e più innamorati che mai, Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno sognare milioni di fan con la loro storia. Una storia davvero particolare, che è ricominciata nel 2019, dopo quasi quattro anni dall’addio. Era il 2015, infatti, quando il matrimonio tra la bellissima argentina e l’ex ballerino di Amici sembrava essere finito per sempre. Ma come ha dichiarato lo stesso Stefano: “Non tutti i divorzi vanno a buon fine”. E i due, dallo scorso aprile, tornano a mostrarsi felici e sorridenti sui social, facendo emozionare i milioni di fan che li seguono sui rispettivi profili. Ed è proprio su Instagram che, qualche ora fa, Belen ha postato una foto di coppia che non è passata inosservata. Durante una serata tra amici, in cui era presente anche Jeremias, fratello della Rodriguez, i due piccioncini sono stati immortalati in un momento ben preciso. Lo scatto ha scatenato i commenti dei fan. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lo scatto ‘rubato’: beccati mentre si baciano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino formano una delle coppie più amate di sempre. Da anni, la loro storia d’amore fa battere il cuore a milioni di fan, che avevano accolto davvero male la notizia della loro separazione, a fine 2015. Tempi lontani, ormai. erché tra la showgirl argentina e il bel De Martino le cose procedono a gonfie vele. E basta seguire la coppia sui rispettivi profili social per rendersi conto dell’amore che lega li lega. Tra i due, la più attiva sui social è senza dubbio la meravigliosa Belen, che ama aggiornare il suo profilo con foto e video delle sue giornate. Scatti lavorativi si alternano a momenti di vita quotidiana e privata, come quello apparso nell’ultimo post pubblicato su Instagram dalla argentina. Uno scatto ‘rubato’, in cui Stefano e Belen sono stati immortalati proprio in quel momento. La coppia si trova a Sankt Moritz, e, durante una cena tra amici, ecco come sono stati beccati:

Una didascalia breve, tre semplici parole: “La mia felicità”, scrive Belen come frase per accompagnare lo scatto. Uno scatto in cui la coppia si bacia teneramente, che non è passato inosservato e che ha scatenato i commenti dei tantissimi fan della coppia. “Bellissimi” è l’aggettivo più gettonato per descriverli. Bellissimi e felici, questo è certo. E voi, cosa pensate della coppia formata da Belen e Stefano?