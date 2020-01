Benedetta Parodi, incredibile avventura con il ‘gatto delle nevi’: racconto da brividi, lei è ancora sotto choc

Benedetta Parodi, incredibile avventura in montagna con ‘il gatto delle nevi’: il racconto della conduttrice è da brividi e lei è ancora ‘sotto choc’, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Benedetta Parodi è sempre molto attiva su Instagram, dove racconta praticamente tutto quello che le succede. La conduttrice di Bake-Off Italia è sempre al lavoro per trovare nuove favolose ricette da proporre ai suoi fan, sui social o nei suoi libri, ma di tanto in tanto si concede anche qualche giorno di vacanza. Dopo il Natale trascorso in famiglia, con una cena fatta a casa sua con tutti i Parodi, il cosiddetto ‘Natalino’, la presentatrice si è spostata in Val di Susa per il Capodanno. Del resto, Benedetta ama la montagna e appena può si rifugia sulle alte vette, per rilassarsi e staccare la spina dalla vita quotidiana. Ultimamente uno dei suoi week end non era finito bene, a causa della febbre dei suoi figli. Ora, però, la Parodi ha recuperato e ha vissuto dei bellissimi giorni sulla neve. Poco fa ha raccontato ai fan di aver vissuto un’incredibile avventura con il ‘gatto delle nevi’: ecco cosa le è successo.

Benedetta Parodi, incredibile avventura con il ‘gatto delle nevi’: la conduttrice è sotto choc

Benedetta Parodi ha condiviso con i fan l’incredibile racconto di quello che le è successo poche ore fa. La conduttrice ed esperta di cucina si trova in vacanza sulla neve, nella Val di Susa, dove ha trascorso il Capodanno con il marito Fabio Caressa, e i loro tre figli, Matilde, Diego ed Eleonora. Giorni di relax e affetto familiare, dunque, che a quanto pare le hanno anche regalato il gusto del ‘brivido’. Ieri sera, infatti, tutta la famiglia è stata a cena in una baita di montagna, ma per raggiungerla è stato necessario salire sul ‘gatto delle nevi’, un enorme mezzo di trasporto che riesce a camminare sulla neve alta anche di notte.

Già nelle storie pubblicate ieri sera, Benedetta aveva mostrato la scarsa comodità del viaggio, visto che tutti i passeggeri erano tutti molto vicini. “Eravamo come delle sardine’, ha raccontato poco fa la Parodi, che ha rivelato tutti i particolari dell’incredibile avventura, dicendo che il viaggio di andata non è stato semplice, ma quello di ritorno è stato davvero complicato. Dopo la cena, infatti, il ‘gatto delle nevi’ non ripartiva a causa di un guasto, per cui tutto il gruppo è rimasto bloccato per diverso tempo al freddo. “Abbiamo rischiato di dormire con i lupi”, ha raccontato la Parodi ancora un po’ sotto choc per l’avventura.

Fortunatamente, dopo una lunga attesa, una motoslitta è arrivata per portare via le persone più ‘coraggiose’, mentre per tutti gli altri, compresa Benedetta, è stato possibile rientrare con un altro ‘gatto delle nevi’, arrivato in sostituzione di quello guasto.