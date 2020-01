C’è Posta Per Te inizierà l’11 gennaio 2020 ed oggi è stato dato un annuncio che ha fatto impazzire i fan: ecco chi sarà un ospite speciale di una puntata.

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione di C’è Posta Per Te: l’11 gennaio 2020 Maria De Filippi darà il via al suo programma che va in onda il sabato in prima serata su Canale 5, tanto amato dal suo pubblico. Commoventi storie ed altre divertenti vi faranno compagnia nella vostra serata del weekend. Solitamente, in quasi tutte le puntate c’è un ospite speciale che regala un sorriso a chi ha sofferto: Amedeo Venza ha annunciato la presenza di un personaggio tanto amato soprattutto sui social in una delle prossime serata dello show di Maria De Filippi. Curiosi di sapere chi è? Ve lo sveliamo subito.

C’è Posta per Te, spunta il nome di un grande ospite: l’annuncio fa impazzire i fan

C’è Posta per Te sta per tornare nei vostri salotti, il sabato sera in prima serata: dall’11 gennaio tanti personaggi condivideranno le loro storia con il pubblico di Maria De Filippi. Chi saranno gli ospiti di questa nuova edizione? Amedeo Venza ha lanciato una prima indiscrezione in merito: Giulia De Lellis sarà un ospite in una delle puntate dello show più amato dagli italiani!

E’ incredibile quanto con il tempo la giovane influencer si sia fatta amare e seguire al punto da diventare un idolo per molti. L’abbiamo vista per la prima volta in tv a Uomini e Donne: dopo un lungo percorso insieme al tronista Andrea Damante, i due sono usciti insieme e la loro storia d’amore durata diversi anni ha fatto sognare chiunque. La strada del successo è salita ancor di più con la partecipazione al Grande Fratello VIP: la storia tra i due è finita quando l’ex tronista ha tradito GDL. E’ stata lei stessa a raccontare cosa è accaduto nel libro che ha avuto un enorme successo, dal titolo ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’. Oggi è felicemente fidanzata con Andrea Iannone e prosegue la sua carriera da fashion blogger, diventando sempre più famosa. Farà il suo ingresso nello studio di Maria De Filippi, di che sorpresa si tratterà? Il pubblico ed i fan della giovane romana sono davvero curiosi di scoprire cosa farà la De Lellis a C’è Posta per Te!

Questa la Instagram story di Amedeo Venza in cui annuncia la presenza dell’ex corteggiatrice, oggi influencer famosa, nello show della De Filippi.