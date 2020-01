Pochissime ore fa, Chiara Nasti ha pubblicato uno scatto in costume mentre è alle Mauritius: la posa è ‘particolare’, ma quel dettaglio non sfugge.

Vanta di una bellezza più unica che rara, Chiara Nasti. La napoletana, seppure la sua giovanissima età, gode di un fascino e di un’eleganza davvero pazzeschi. Ne abbiamo avuto testimonianza in diverse foto che ha pubblicato sul suo canale social. Su Instagram, infatti, l’influencer campana è molto attiva. Per questo motivo, non perde occasione di poter interagire con i suoi followers. Badate bene, non soltanto condividendo con loro tutto ciò che le capita durante il giorno, ma anche pubblicando delle foto a dir poco mozzafiato. L’ultima risale a qualche ore fa. Quando, durante la sua vacanza alle Mauritius, la giovane Chiara si lascia immortalare con indosso un costume davvero favoloso – appartenente, tra l’altro, alla sua nuova collezione -, ma gli occhi cadono su un particolare dettaglio. Ecco di che cosa parliamo.

Chiara Nasti in costume alla Mauritius: gli occhi cadono su quel dettaglio

Dopo il brutto spavento delle settimane scorse, la famiglia Nasti è partita per le Mauritius. È proprio qui che, come raccontato in un nostro recente articolo, Angela e Chiara Nasti trascorreranno alcuni giorni in compagni dei loro genitori. Tuttavia, se l’ex tronista di Uomini e Donne è stata protagonista di un triste episodio che ha fortemente caratterizzato il suo umore, la giovane influencer è stata la protagonista di uno scatto fotografico abbastanza ‘clamoroso’. Come dicevamo, Chiara è solita condividere foto davvero pazzesche. Eppure, con quest’ultima si è letteralmente superata. Diamoci uno sguardo insieme:

È proprio così che Chiara Nasti si lascia immortalare: con indosso un costume da bagno davvero favoloso. Tuttavia, c’è chi, anziché apprezzare la bellezza di questo scatto ‘minimal’, non può fare a meno di notare un dettaglio in particolare. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Sì, è proprio la mano ‘allungata’ che non può assolutamente passare inosservata. È proprio per questo motivo che un utente Instagram lo fa notare. Immediata è stata la reazione di un altro utente che, in difesa di Chiara, svela ‘l’arcano’.

La storia d’amore con Ugo Abbamonte procede a gonfie vele

‘L’amore non è bello se non è litigarello’, recita un famoso proverbio. E lo sanno bene Chiara Nasti ed Ugo Abbamonte. Che, dopo aver litigato ed essersi lasciati l’estate scorsa, adesso appaiono più felici ed innamorati che mai.