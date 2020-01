DIletta Leotta, abito cortissimo e super attillato: quando si siede, l’incidente ‘bollente’ è inevitabile, Instagram in delirio per la bella conduttrice.

Diletta Leotta non ha certo bisogno di presentazioni. La conduttrice di DAZN, nonché speaker radiofonica, è amatissima dal pubblico, che la apprezza, oltre che per la sua professionalità, anche e soprattutto per la sua incredibile bellezza. Tratti nordici, nonostante le origini siciliane, DIletta ha un viso da sogno e un corpo mozzafiato, che non ha problemi a mostrare anche sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, è davvero pieno di foto e video che mettono in evidenza le sue curve esplosive. L’ultimo post che ha pubblicato, ad esempio, ha fatto impazzire i fan per diversi motivi. Diletta indossa un abito davvero cortissimo e super attillato, e quando si siede è praticamente impossibile evitare l’incidente ‘bollente’: ecco lo scatto da urlo.

Diletta Leotta, l’abito è troppo corto: quando si siede accade l’incidente ‘bollente’

DIletta Leotta sa sempre come far impazzire i fan. La conduttrice è bellissima e super sensuale, qualunque sia l’outfit che sceglie di indossare. Il suo fisico mozzafiato è sempre in bella vista, ma ci sono degli abiti in particolare che lo mettono in evidenza. Ed è proprio il caso del vestito nero che Diletta indossa nel suo ultimo post di Instagram. La conduttrice ha infatti un tubino nero che lascia le spalle scoperte, con una scollatura molto particolare. Ma la caratteristica principale dell’abito è che è davvero minuscolo. SUper aderente e cortissimo, il tubino della Leotta a stento contiene le sue forme da urlo e mette ben in evidenza le sue curve perfette. Ma non è tutto.

Quando la conduttrice si siede a tavola, l’abito si alza parecchio e mostra quasi ‘troppo’. Basterebbe un solo centimetro in più per dar luogo a un incidente ‘bollente’, ma già quello che si vede basta a far volare la fantasia dei fan, che sono subito impazziti, invadendo il post di like e commenti di ammirazione per la bellezza e la sensualità della Leotta.

Chi è l’uomo misterioso accanto a Diletta nella foto?

La foto di Diletta Leotta ha mandato letteralmente in delirio i suoi tantissimi ammiratori. Ma chi è l’uomo ‘misterioso’ che le siede accanto nello scatto? Beh, la risposta è più semplice di quanto possa sembrare. Si tratta, infatti, di suo fratello Mirko. Diletta è molto legata a lui e lo dimostra anche la didascalia del post: “Sempre al mio fianco”, scrive la conduttrice, accompagnando le sue parole con un cuoricino blu.