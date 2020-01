Grande Fratello Vip, anche Fabio Testi nel cast: età, carriera e vita privata

Grande Fratello Vip, anche il famosissimo attore Fabio Testi fa parte del cast del reality di Canale 5: ecco cosa occorre sapere su di lui.

Il cast del Grande Fratello Vip sta prendendo forma, c’è da ammetterlo. E se, pochissime ore fa, vi abbiamo parlato di un clamoroso colpo di scena accaduto a pochi giorni dal debutto della quarta edizione del reality. Adesso, invece, vi parleremo di un nuovo concorrente. Sul profilo social del programma, infatti, è stato svelato il nome di un nuovo Vip che, da mercoledì 8 Gennaio, entrerà a far parte della famosa casa di Canale 5. Di chi parliamo? Di Fabio Testi. Ebbene si. Il famoso e talentuoso attore è pronto a varcare la tanto agognata porta rossa. Ma cosa sapete di lui? Conoscete ogni minimo dettaglio della sua vita, carriera e vita privata? No? Tranquilli, ci pensiamo noi. Passeremo in rassegna ogni minima cosa su di lui. Ecco tutti i dettagli.

Fabio Testi nel cast del Grande Fratello Vip: cosa occorre sapere su di lui

Fabio Testi è nato a Peschiera del Garda il 2 Agosto del 1941. La sua carriera da attore è davvero costellata di successi. Non è stato, infatti, soltanto attore di televisione, ma anche di cinema. Il debutto nel mondo delle recitazione avviene nel 1966, ma è soltanto nel 1970 che arriva per lui la vera e propria prima occasione. Il buon Testi, infatti, reciterà nel film di Vittorio De Sica. Ottenuto un successo davvero clamoroso. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. E, come dicevamo precedentemente, non è soltanto limitata al cinema. Fabio, infatti, reciterà anche in diverse fiction televisive. A partire da: Il Falco e la Colomba, nel 2009, e Colpo di Fulmine, nel 2010. Fino a Al di là del Lago del 2011.

La vita privata dell’attore è davvero ricca di ‘emozioni’. Durante agli anni ’70, Fabio si lega sentimentalmente a due attrici molto importanti. Che, com’è giusto che sia, gli permettono una popolarità davvero unica. Terminate queste relazione, il buon Testi, nel 1979, sposa la stilista Lola Navarro. Dalla quale ha anche tre figli. E, nel 2015, sposa a Capri la gallerista Antonella Liguori.

La sua partecipazione pregressa ad un altro reality

Non è assolutamente la prima volta che Fabio Testi partecipa ad un reality. Nel 2003, infatti, partecipa a L’Isola dei Famosi. Ma la sua permanenza nell’adventure reality durò soltanto 22 giorni.