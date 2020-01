Federica Nargi, l’avete mai vista da bambina? Spuntano degli scatti del passato e un ‘dettaglio’ colpisce tutti.

Tra le ex veline di Striscia la Notizia, lei è in assoluto una delle più amate di sempre. Parliamo di Federica Nargi, la bellissima mora che nel tg satirico più famoso della tv ha fatto coppia con la bionda Costanza Caracciolo. Era l’estate 2008 quando le due vinsero l’edzione di Veline, diventando le ballerine ufficiali della trasmissione a partire dal settembre di quell’anno. E, dal primo momento che è apparsa in tv, Federica è diventata una vera e propria icona di bellezza. Lo sa bene Alessandro Matri, il calciatore che ha perso la testa per lei. L’amore tra i due procede a gonfie vele, coronato dalla nascita delle piccole Sofia e Beatrice. Ma avete mai visto Federica Nargi da bambina? Ebbene, è stata proprio l’ex velina a mostrare alcuni scatti del passato, per augurare un buon compleanno al suo adorato papà. I fan si sono emozionati alla vista delle foto ricordo, ma è un particolare dettaglio ad aver colpito tutti. Scopriamolo insieme.

Federica Nargi da bambina, un dettaglio non sfugge ai fan: “Sei uguale a Sofia!”

Federica Nargi è una delle showgirl più belle e apprezzate del momento. Ma l’avete mai vista da bambina? Una cosa è certa: era bellissima sin dai primi anni di età. È stata proprio l’ex velina mora a mostrare ai fan di Instagram alcuni scatti del suo passato, approfittando del compleanno del suo papà, il suo più grande orgoglio. Federica ha voluto fare gli auguri a papà Claudio in un modo davvero speciale. Ecco il post da brividi che l’ex velina gli ha dedicato:

“Quanto vorrei tornare piccola papà, la tua piccola”, scrive la Nargi nella didascalia al post. Un post in cui pubblica varie foto in compagnia del signor Claudio, papà e nonno eccezionale. I followers si sono emozionati per le parole che Federica ha dedicato al suo papà, ma in tanti hanno notato qualcosa. La versione ‘mini’ della Nargi, infatti, ricorda qualcuno. Ecco cosa hanno scritto nei commenti alcuni fan della bellissima sarda:

Eh si, proprio così! In tanti hanno notato la somiglianza tra Federica da bimba e la piccola Sofia, primogenita della velina e di Alessandro Matri. Tantissimi commenti hanno invaso il post, che ha emozionato i fan della showgirl. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram?