A pochi giorni dalla quarta edizione del Grande Fratello Vip, è spuntato un clamoroso colpo di scena: una cosa del genere non era mai accaduta prima.

Mancano pochissimi giorni alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Mercoledì 8 Gennaio, infatti, Alfonso Signorini, coadiuvato da Wanda Nara e Pupo sarà al timone di questa nuova edizione del famoso reality di Canale 5. Il cast, come raccontato in diversi nostri articoli, sta prendendo forma. In questi ultimi giorni, infatti, sono stati svelati i nomi di diversi concorrenti che vi prenderanno parte. Ma, a pochi giorni dall’inizio, è spuntato fuori un clamoroso colpo di scena. Di cosa parliamo? Ovviamente, come al nostro solito, vi scriveremo tutti i dettagli. Anche se vi anticipiamo che una cosa del genere non era mai accaduto prima. Ebbene si. Sebbene il Grande Fratello sia un vero e proprio cult per la televisione italiana, questa è, senza alcun dubbio, una cosa mai vista prima d’ora. Ma ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, clamoroso colpo di scena: ecco chi potrà entrare nella casa

In tutte le edizioni del Grande Fratello Vip non era mai accaduta una cosa del genere. A pochi giorni dal debutto della quarta edizione, sul profilo Instagram ufficiale del programma è stato svelato un clamoroso colpo di scena. Stando a quanto si apprende dal video pubblicato sui social network, sembrerebbe che, nel corso della puntata di mercoledì sera, entreranno nella casa del Grande Fratello quattro Highlander. A cosa ci riferiamo? Semplice: a quattro protagonisti che, nelle edizione Nip del reality, sono state delle vere e proprie colonne portanti dello show. Ecco di chi parliamo?

Ebbene si. Sono proprio loro. Ma vediamo tutti i loro dettagli e le relative edizioni:

Sergio Volpini: lo ricorderete senza alcun dubbio. Lui è ‘l’ottusangolo’ della prima edizione del Grande Fratello. Colui che, insieme a Cristina Plevani e Pietro Taricone, ha reso memorabile la prima edizione del reality;

lo ricorderete senza alcun dubbio. Lui è ‘l’ottusangolo’ della prima edizione del Grande Fratello. Colui che, insieme a Cristina Plevani e Pietro Taricone, ha reso memorabile la prima edizione del reality; Salvo Veneziano: anche lui, insieme a Sergio Volpini, è stato uno dei protagonisti della prima edizione del Grande Fratello;

anche lui, insieme a Sergio Volpini, è stato uno dei protagonisti della prima edizione del Grande Fratello; Pasquale La Rocca: il simpaticissimo pugliese è pronto a varcare nuovamente la porta rossa. Con i suoi detti e proverbi, il personal trainer è pronto a catturare le simpatie di tutti gli altri inquilini. Proprio come ha fatto nel lontano 2003 insieme alla sua fidanzata dell’epoca Victoria;

il simpaticissimo pugliese è pronto a varcare nuovamente la porta rossa. Con i suoi detti e proverbi, il personal trainer è pronto a catturare le simpatie di tutti gli altri inquilini. Proprio come ha fatto nel lontano 2003 insieme alla sua fidanzata dell’epoca Victoria; Patrick Ray Pugliese: correva l’anno 2004 quando Patrick, insieme ad Ascanio Pacelli, Serena Garitta e tanti altri, è stato uno dei volti più simpatici di questa edizione del Grande Fratello.

Ebbene si. È proprio questa la clamorosa novità di questo GF Vip. Quattro ex concorrenti della versione Nip del reality sono pronti a prendervi parte. Cosa succederà, quindi? Non ci resta che seguire la puntata di mercoledì 8 Gennaio.

