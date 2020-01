Ilary Blasi riprende di nascosto Francesco Totti: ecco cosa stava facendo nel momento del video, finito nelle stories della conduttrice.

Sono tantissimi i vip che, in occasione delle festività di Natale, hanno deciso di concedersi una vacanza lontano dal caos delle città. Tra questi anche la bellissima Ilary Blasi, che con la famiglia Totti al completo, si è recata in uno dei resort delle Maldive più amati dai vip. Una vacanza da sogno, tra spiagge incantevoli e mare cristallino. Ma, tra un tuffo e l’altro, la bellissima conduttrice non ha dimenticato di aggiornale il suo profilo Instagram, dove ama tenersi in contatto con i suoi fan. In questi giorni, Ilary ha postato tanti scatti delle sue vacanze, sfoggiando un fisico in costume da fare invidia. Ma quello che ha mostrato poco fa, nelle sue Instagram Stories, è qualcosa di molto ‘particolare’. La Blasi ha ripreso Francesco Totti di nascosto, mentre il campione era intento a fare qualcosa di molto ‘particolare’. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Ilary Blasi si trova alle Maldive per le vacanze di Natale. Come tanti vip, anche la conduttrice, l marito Francesco Totti e i loro tre splendidi bambini si sono concessi un magnifico soggiorno nella meta più gettonata tra i personaggi famosi. Un soggiorno durante il quale Ilary non ha però dimenticato di tenersi in contatto con i suoi followers di Instagram, che giorno dopo giorno seguono fedelmente le sue ‘avventure’. Ed è proprio su Instagram, nelle stories, che poco fa Ilary ha postato un video che non poteva passare inosservato. Protagonista delle stories, il re di Roma Francesco Totti…e i suoi piedi! Ma attenzione, stavolta il campione non è intento a giocare a calcio, tutt’altro. Ilary riprende di nascosto il marito, mentre quest’ultimo si lava i piedi. Una scena esilarante, sulle note di It’s raining man. Ecco uno screen tratto dalle stories della conduttrice:

Un siparietto davvero simpatico, quello apparso nelle stories di Ilary Blasi poco fa. La conduttrice riprende di nascosto il marito, che si lava i piedi nel modo tipico maldiviano. Una coppia sempre più affiatata, quella formata da Ilary e Francesco, che da anni fanno sognare milioni di fan. E voi, cosa aspettate a seguire la Blasi su Instagram? Non vi annoierete!