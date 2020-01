‘La porta dei Sogni’, anticipazioni terza e ultima puntata del 3 gennaio: ecco gli ospiti e i protagonisti che si racconteranno a Mara Venier

Durante il periodo delle vacanze Natalizie, Mara Venier ha fatto il pieno di successi, con ‘Domenica In’ e ‘La Porta dei Sogni’, che nel corso di queste tre settimane ci ha fatto sognare ed emozionare. Il programma editato da Rai1 in collaborazione con Banijay Italia è un programma di: Cristiano Rinaldi, Sabrina Bacalini, Davide Corallo, Nadia Formi, Yuri Grandone, Alessandra Guerra, Sara Lorenzini, Marco Luci, Alessandra Molinari e Lucia Ugatti. La scenografia è a cura di: Susanna Aldinio; La Regia all’interno degli studi è di Roberto Croce, mentre la regia delle scene esterne è stata affidata a Giacomo Frignani. Il programma ruota attorno alla figura imponente di questa porta bianca, posizionata all’interno dello studio, proprio a simboleggiare il passaggio verso i sogni dei protagonisti. Ognuno dei protagonisti intervistati da Mara ha un sogno, più o meno grande, materiale o spirituale, che verrà poi realizzato con l’aiuto del programma. Per poter ‘abbracciare’ il proprio sogno, i protagonisti non devono far altro che varcare la porta bianca. Ma andiamo a scoprire insieme quali sono stati gli ospiti delle scorse due puntate e chi saranno quelli di questa sera…

‘La porta dei Sogni’, anticipazioni 3 gennaio: ospiti e protagonisti

Per quanto riguarda la prima puntata del programma, abbiamo visto come ospiti: Antonino Cannavacciuolo, Arisa e Roberto Benigni. Tra le 6 storie portate nello studio di Mara Venier, abbiamo assistito alla realizzazione di alcuni sogni, come: un viaggio intercontinentale verso un amore lontano, una scalata spettacolare su una delle vette più alte d’Italia per raggiungere un traguardo importante, il regalo di un nuovo sogno di Natale per oltre cento bambini.

Per la seconda puntata del programma, andata in onda il 27 dicembre 2019, abbiamo visto come ospiti: Raul Bova, Enrico Brignano, Alessandro Siani e Flavio Insinna. In questa puntata abbiamo assistito al coronamento di alcuni sogni, tra cui: ballare in uno dei più famosi musical del mondo, il regalo speciale di ringraziamento ad una persona che ha cambiato la vita ad un intero quartiere di Napoli e di tutti i suoi abitanti, l’appassionante storia di un ragazzo e della sua riscossa, attraverso il proprio talento sportivo.

In questa terza e ultima puntata, in onda dalle 21.20 su Rai 1, vedremo come ospiti: Il Volo, Lino Banfi e i ballerini professionisti del cast di ‘Ballando con le Stelle’.

Alcuni dei sogni che saranno realizzati stasera sono: ‘abbraccio fra una madre e un figlio separati da migliaia di chilometri di distanza da più di dieci anni, danzare con alcuni dei ballerini più famosi d’Italia e una proposta di matrimonio romantica e inaspettata.