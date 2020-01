Lino Banfi ha fatto un gesto splendido per la moglie malata: le sue parole fanno venire i brividi ed emozionano il pubblico

Lino Banfi è uno degli attori del cinema e della televisione italiana più amati e più apprezzati. Per molti è un maestro. La sua carriera è costellata di film di gran successo e serie televisive che hanno scritto la storia nel nostro paese. I suoi personaggi resteranno per sempre indimenticabili, da Oronzo Canà de L’allenatore nel pallone a Nonno Libero de Un medico in famiglia. Nel corso della sua carriera, Banfi ha lavorato con tantissimi belle donne, da Edwige Fenech a Gloria Guida. Il suo cuore, però, dal 1962 appartiene ad una sola donna, la sua Lucia. I due si sono sposati dopo ben dieci anni di fidanzamento e il loro amore è stato coronato dalla nascita di due splendidi figli, Walter e Rosanna, anche lei attrice. L’amore tra Lino e Lucia è indescrivibile. Da tempo la signora Zagaria è affetta da una problemi neurologici e l’attore non perde occasione per starle vicina e addirittura ha fatto una rinuncia molto importante.

Lino Banfi, gesto splendido per la moglie malata

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Banfi ha ripercorso la sua storia d’amore con Lucia. La donna è stata sempre vicino al suo compagno di vita, sia nella buona che soprattutto nella cattiva sorte. Agli inizi della sua carriera, Lucia ha più volte spronato l’attore a credere nei suoi sogni, tanto che, quando Banfi voleva cambiare mestiere, lei gli ha detto che stava percorrendo la strada sbagliata e doveva credere nelle sue doti artistiche. L’attore nell’intervista dichiara: “Ancora oggi che non sta bene, prima di addormentarsi cerca la mia mano per stringerla”. Lucia è affetta da problemi neurologici e, come dichiarato dal marito, tende a dimenticare le cose. Banfi ha dichiarato: “La seguono i medici migliori. Voglio arginare la malattia, le sto provando tutte. E quando posso la faccio ridere. Come ho detto a lei una volta, se un giorno non dovesse più riconoscermi ci presenteremo di nuovo”.

Per la sua Lucia, Banfi ha fatto anche una rinuncia molto importante. Nel 2009 l’attore è stato protagonista della commedia “Indovina chi sposa mia figlia“, che in Germania ha avuto un gran successo e dal quale è nato un sequel. Banfi sarebbe dovuto andare negli Stati Uniti per conoscere Robert De Niro, ma l’attore ha rifiutato per restare vicino alla moglie. Un gesto che sicuramente gli fa onore.