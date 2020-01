Parigi, assalto in un parco della periferia: un morto, aggressore ucciso

Momenti di panico nella periferia di Parigi: un uomo ha assalito alcune persone in un parco. Un morto e tre feriti sono le vittime, secondo quanto riportano i media francesi. L’aggressore è stato ucciso dalla polizia.

Ha tentato la strage un uomo intorno alle 14 di oggi 3 gennaio 2020, nel Parco delle Hauts Bruyeres, a Villejuif, nella periferia sud di Parigi. Vicino la capitale francese l’aggressore con un coltello ha pugnalato diverse persone presenti in quel luogo. Un morto e tre feriti sono le vittime della strage: colui che ha aggredito i passanti indossava una djallaba, un abito tradizionale del nord Africa, ed urlava ‘Allah Akbar‘. Lo hanno dichiarato alcuni testimoni. I poliziotti hanno ucciso l’uomo quando questo ha tentato la fuga. La prefettura di Parigi ha confermato che è in corso un’operazione nella zona per controllare che non ci siano esplosivi. Intanto è stata chiusa anche l’autostrada che passa nei pressi del parco. Esistente anche un video della sparatoria delle forze dell’ordine, reso pubblico dai media francesi.

Parigi, assalto a colpi di coltello in un parco della periferia: un morto, aggressore ucciso

‘Allah è grande’ ha urlato ed ha estratto il coltello: è successo intorno alle 14 di oggi, 3 gennaio 2020, nel Parco delle Hautes Bruyeres, a Villejuif nella periferia sud di Parigi. Il portale de La Repubblica riporta i fatti accaduti, scrive: ‘Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni l’uomo camminava a piedi scalzi nel parco. Ha colpito una prima persona. Ha detto: “Sono stato in ospedale, ho problemi piscologici” e poi ha tentato di uccidere. La prima vittima è stata leggermente ferita. L’uomo ha proseguito e ha cercato di uccidere una donna. Ma l’ha ferita solo di striscio perché il marito si è frapposto tra l’accoltellatore e la moglie. Un gesto che gli è costato la vita. Poi l’accoltellatore si è diretto verso un vicino centro commerciale e lì è stato ucciso dagli agenti della polizia francese”.

La polizia ha bloccato l’area per indagare se l’uomo aveva esplosivo: è stata interrotta anche l’autostrada che va verso Marsiglia e che passa nelle vicinanze del parco per motivi di sicurezza. BfmTv fa sapere che due dei feriti sono molto gravi. Le autorità non hanno ancora fornito nessun bilancio esatto ma Potrebbe esserci un nesso tra ciò che accade in Iran, dopo l’uccisione del generale Soleimani? Intanto un media francese, Le Plume Libre, tramite il profilo ufficiale Twitter, ha postato il video nel momento in cui c’è stata la sparatoria a Villejuif: