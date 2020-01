Simona Ventura di nuovo in prima serata? Clamorosa indiscrezione

Simona Ventura, di nuovo in prima serata alla conduzione di un programma? Scopriamo la clamorosa indiscrezione sulla conduttrice

Simona Ventura è ormai da anni uno dei volti più amati e seguite del panorama televisivo Italiano. Donna carismatica e simpaticissima, riesce ad adattarsi a qualsiasi contesto televisivo, senza risultare banale. Simona è stata spesso accostata ai programmi che l’hanno resa celebre, come ‘L’Isola dei Famosi’, di cui è stata la presentatrice per anni. Simona Ventura che nell’ultimo periodo ha fatto moltissimo parlare di sé per il futuro matrimonio con il compagno Giovanni Terzi, ha deciso di dividere il suo tempo tra i preparativi per la celebrazione delle nozze e il lavoro. Vi ricordiamo inoltre che il compagno ha un rapporto davvero speciale con l’ex marito Paolo Bettarini e con i figli della donna, tant’è che ha deciso di farsi fare da testimone proprio dall’ex calciatore. Simona ha rilasciato un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano Magazine’, in cui fa un resoconto dei mesi passati e su quelli che sono stati i suoi impegni lavorativi e televisivi, puntando particolare attenzione su quelli che saranno i suoi obiettivi futuri… andiamo a scoprire insieme le parole della conduttrice!

Simona Ventura nuovamente in prima serata tv? Clamorosa indiscrezione

Come già detto prima, con l’inizio del nuovo anno è normale che ognuno di noi faccia un bilancio sull’anno appena trascorso e su quelli che sono stati i progetti portati a termine e quelli che si desidera invece intraprendere, ed è proprio questo che ha fatto anche Simona Ventura attraverso un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano Magazine’. In particolare, la donna si è lasciata andare ad alcune dichiarazione in merito alla sua conduzione de ‘Il Collegio’, di cui è stata la voce narrante per tutte le puntate, la donna ha infatti dichiarato: “Ho seguito ‘Il Collegio’ fin dall’inizio e sono orgogliosa di esserne stata il simbolo. Infatti ricevo decine di messaggi di persone che vogliono sapere quando sono i provini, perché vogliono mandare i loro figli”. Altra nota di merito è per il programma start up che la conduttrice ha lanciato ‘La settimana Ventura’, in onda la domenica, che sta pian piano iniziando a riscuotere un discreto successo. Domenica scorsa ha raggiunto il 6% di Share e la conduttrice si dice enormemente felice che la collaborazione tra Rai Sport e Rai2 stia iniziando a funzionare nel modo giusto. Simona ammette che il programma è nato con un budget veramente minimo e che quasi nessuno aveva creduto nel suo potenziale. Alla domanda su quale nuova sfida voglia intraprendere, Simona ha risposto così: “Per me L’Isola dei Famosi fa parte, e in maniera definitiva, del passato e la capisco Alessia Marcuzzi, perché sono 6 anni che montano polemica inutile ogni volta che alza un sopracciglio, scatta: ah ma la Ventura lo faceva meglio! Ognuno ha il suo stile e poi reality sono talmente cambiati…“. La Ventura insomma ha deciso di non voler più condurre eventualmente ‘L’isola dei Famosi’ e allo stesso modo non vorrebbe condurre neanche ‘Pechino Express’ o ‘La Talpa’. Il primo poiché ormai è un programma identificato con la figura di Costantino della Gherardesca, che dalla prima edizione Conduce il reality. Stesso discorso per ‘La Talpa’, che invece ha come volto cardine quello di Paola Perego.

In merito ai progetti futuri Simona s’è lasciata andare ad un: “Ci sono dei progetti, ma aspetto di avere un Direttore con cui poterne parlare, visto che Facciano ora non c’è più. In primavera mi piacerebbe tornare in prima serata“.