Teresa Langella, splendida notizia: lo ha appena annunciato su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne, fan in delirio per la grande novità.

Teresa Langella è amatissima dal pubblico. Oltre a essere una cantante di successo, è stata infatti anche tentatrice e poi tronista rispettivamente a Temptation Island e Uomini e Donne, facendosi conoscere anche dal grande pubblico e mostrando così la sua personalità forte, ma allo stesso tempo dolce e sognatrice. Proprio negli studi del dating show di Canale 5 ha incontrato il suo attuale compagno, Andrea Dal Corso, anche lui ex tentatore e poi corteggiatore della bella napoletana, che prima l’ha rifiutata alla scelta, ma poi è tornato subito alla carica dopo aver capito il suo errore, riuscendo a riconquistarla. Oggi i due sono felici, convivono da poco a Milano, e sono super seguiti dai loro tantissimi fan. Poco fa Teresa ha annunciato su Instagram una splendida notizia che la riguarda, dopo i rumors delle ultime settimane che la vorrebbero protagonista di un reality: ecco cosa ha detto l’ex tronista.

Teresa Langella, splendida notizia per i fan: ecco cosa ha annunciato poco fa

Teresa Langella è sempre molto seguita sui social e condivide con i fan tutto quello che fa, dai momenti di lavoro a quelli personali e di coppia con il suo Andrea Dal Corso, con cui ha una bellissima storia d’amore. Nei giorni scorsi la bella napoletana aveva annunciato che si sarebbe allontanata un po’ da tutto e tutti, per staccare un po’ la spina dal lavoro e dagli impegni della vita quotidiana. Le sue parole avevano fatto pensare che l’ex tronsita stesse per entrare in un reality, e molti avevano anche pensato al Grande Fratello Vip. Ma poco fa Teresa ha fatto chiarezza, pubblicando una foto in aereo dalla didascalia inequivocabile, che spiega con precisione dove è diretta.

“Me ne vado alle Maldive”, scrive Teresa, togliendo così ogni dubbio su dove trascorrerà i prossimi giorni. Nessun reality, dunque, almeno per il momento. L’ex tronista è pronta a trascorrere giorni meravigliosi tra mare, sole e relax in un resort favoloso. Nella foto è da sola, ma anche Andrea è in viaggio con lei, come si vede nelle storie Instagram dell’ex corteggiatore. Vacanza da sogno per due, dunque, e a noi non resta che augurare il meglio a questa splendida coppia che si appresta a vivere una sorta di romantica e indimenticabile luna di miele.