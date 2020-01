Valentina Ferragni mostra il fisico su Instagram: spiacevole episodio per lei

Valentina Ferragni decide di mostrarsi in costume su Instagram mentre è in vacanza a Dubai: poco dopo, accade questo.

Valentina Ferragni, sorella di Chiara, si è ritrovata al centro di un attacco social abbastanza duro. Una polemica sul fisico, sull’essere o non essere una modella, che è nata e morta poco dopo tra i commenti di una Valentina incantevole che mostra i suoi costumi durante il viaggio a Dubai. Cos’è successo? Sappiamo bene che non è la prima volta che Valentina o Chiara Ferragni si ritrovino attaccate dal proprio pubblico social. Bene, vediamo insieme stavolta a cosa si fa riferimento e quali sono state le parole utilizzate dalla Ferragni per difendersi.

Valentina Ferragni duramente attaccata su Instagram: brutto episodio

Riportiamo di seguito il commento con cui un utente si è scagliato contro Valentina: “Perdonatemi ma de questa deve fare pubblicità lasciate spazio alle modelle a chi fa questo nella vita non ha un punto vita non è un fisico secondo me armonioso è una bella ragazza ma non all’altezza di fare le pubblicità per favore io sono in carne non pretendo mica di avere un fisico di una modella oppure faccio l’attrice mica rubo il posto ad una ballerina queste vogliono fare tutto ma un po’ di realismo è quadrata abbiate pazienza”. La risposta di Valentina Ferragni è arrivata dopo circa 8 minuti: “invece sai cosa? Se vuoi fare la ballerina fai la ballerina, se vuoi fare l’attrice fai l’attrice, se vuoi lavorare nella moda fallo. Non ti devi sentire meno bella o meno brava se non sei uguale agli standard imposti dalla società”.

Ancora una volta, a quanto pare, viene fuori quello che è il confronto perpetuo tra l’influencer e la modella: due mondi che si incontrano inevitabilmente in una generazione che è sempre più social. Instagram, ormai, è diventata una rivista 2.0. Una di quelle riviste che si sfogliavano, qualche anno fa (ed ancora oggi), quando si era dal parrucchiere oppure semplicemente a casa, sul divano.

Purtroppo, però, non è solo il confronto tra modella ed influencer a venir fuori in questo diverbio social. C’è anche un attacco a quello che è il fisico di Valentina Ferragni. Un attacco dal quale si difende bene perché, evidentemente, ha le spalle larghe. Ma di quante altre ragazze si può dire lo stesso? E allora, ecco, ci risiamo: ancora a farci condizionare dagli stereotipi mondiali sul fisico delle donne (e degli uomini anche) che deve entrare in una 42 altrimenti non è mostrabile.