Durante la puntata odierna di Vieni da Me, Valentina Persia ha raccontato l’immenso dolore per la scomparsa del compagno e un’inedita confessione.

Per i primi giorni del 2020, Caterina Balivo ha pensato a tutti nei minimi dettagli per le puntate di Vieni da Me. Perché, ricordiamolo, nonostante le vacanze natalizie e di Capodanno, la bella conduttrice è stata al timone del suo show pomeridiano. Regalando, tra l’altro, delle puntate davvero memorabili. A partire, da quella del 24 dicembre, in cui è stato ospite il grandissimo Pippo Baudo. Fino a quella di qualche giorno fa. Dove Totò Schillaci si è lasciato andare ad una clamorosa confessione riguardo la sua nascita. Ma non solo. Perché anche la puntata di oggi, venerdì 3 Gennaio, la campana ha avuto nel suo studio televisivo dei personaggi dello spettacolo davvero fantastici. Parliamo, infatti, di Renato Balestra, Valentina Persia e Beppe Convertini. Ecco. Vediamo tutti i dettagli.

Valentina Persia a Vieni da Me, l’inedita confessione sulla scomparsa del compagno

È stata una puntata di Vieni da Me davvero imperdibile. E, soprattutto, ricca di confessioni davvero incredibili. A partire da Renato Balestra. Fino a Valentina Persia. Come dicevamo precedentemente, la famosa barzellettiera romana è stata una delle ospiti della puntata odierna dello show di Rai Due condotto da Caterina Balivo. Ed è proprio in quest’occasione che la bella Persia è stata protagonista di un racconto davvero inedito riguardo la scomparsa prematura del suo compagno. Da quanto raccontato in diretta televisiva, dopo la morte di Salvo, Valentina ha vissuto un periodo davvero buio della sua carriera. Talmente buio che, pensate, la comica aveva deciso di non voler apparire per un po’ in televisione.

‘Ero dubbiosa se tornare, il dolore era tanto’, confessa a Caterina Balivo. Tuttavia, il ricordo dell’uomo che amava e che adorava vederla in televisione e l’aiuto di diverse persone, tra cui Pingitore e Leo Gullotta, l’ha spinta a ritornarvi. ‘Devo molto a lui’, dice Valentina facendo un chiaro riferimento all’attore.

Valentina e la depressione post-partum: il racconto a Vieni da Me

Attualmente, Valentina Persia è mamma di due splendidi gemelli. Tuttavia, nonostante la gioia, la comica ha raccontato a Caterina Balivo di aver sofferto di depressione post partum. Appena messi i due bambini sul suo petto, la romana confessa di essersi sentita inadeguata per tutta la situazione. Racconta di aver pianto, di aver avuto un crollo psicologico e di aver, addirittura, rifiutato l’allettamento.