Al Bano e Romina Power sono pronti per salire sul palco dell’Ariston per Sanremo 2020: Malgioglio ha dato un’anticipazione shock riguardo la loro canzone. Ecco di che si tratta.

Manca davvero pochissimo all’inizio del Festival più famoso ed amato dagli italiani: parliamo di Sanremo e quest’anno torna con la settantesima edizione. Si svolgerà come sempre al Teatro Ariston di Sanremo: dal 4 all’8 febbraio 2020 gli spettatori in studio e da casa si godranno un fantastico spettacolo all’insegna della musica italiana. Sarà condotto da Amadeus, che sarà anche direttore artistico: i concorrenti big sono incredibili. Michele Zarrillo, Marco Masini, Irene Grandi, Levante, Riki, Elodie e tantissimi altri porteranno i loro brani. C’è una novità: Al Bano e Romina Power saranno ospiti del Festival, non parteciperanno alla gara. Lo ha annunciato il cantante in un’intervista: il loro brano però è pronto e Malgioglio ha dato una incredibile anticipazione.

Al Bano e Romina Power, pronta la canzone di Sanremo: l’anticipazione di Malgioglio sconvolge i fan

Al Bano e Romina Power saranno alcuni dei magnifici ospiti della settantesima edizione del Festival di Sanremo, che partirà il 4 febbraio 2020. Ennesima avventura insieme per l’ex coppia di coniugi che condividono ancora il lavoro ed una splendida famiglia: insieme hanno avuto quattro figli, Ylenia (scomparsa nel ’93), Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Tante le canzoni che i due hanno cantato insieme, la più famosa indubbiamente ‘Felicità’ o ‘Ci sarà’. Ed ora che torneranno insieme sul palco più famoso in Italia, nello show più amato di sempre, come si esibiranno?

Il loro amico di vecchia data, Cristiano Malgioglio, tramite il suo profilo Instagram ha lanciato un’anticipazione davvero incredile. Il brano che andranno a cantante è già stato scritto, provato e pronto ad essere interpretato: il famoso volto televisivo e cantante ha confermato ai follower di aver collaborato alla nuova canzone. Su Instagram ha postato una foto della coppia di cantanti, Romina ed Al Bano, ed ha scritto: “Ecco il duo piu” internazionale , pronti a sbarcare al Festival di Sanremo …Albano e Romina Power. Gia” pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi diro’ …..che il solo ritornello non uscira’ facilmente nella vostra testa. I Am very happy“.

Non è ancora stata ascoltata dal pubblico e sembra già esser super famosa: molti VIP hanno commentato il post. Lisa Fusco ha confermato ‘Sarà un successo mondiale!’. Siamo tutti molto curiosi!