Barbara D’Urso si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. La conduttrice napoletana, dopo un breve soggiorno in Spagna, dove ha incontrato anche l’amatissimo attore della serie televisiva Elite, adesso sta trascorrendo alcuni giorni a Dubai insieme a Jonathan Kashanian. I due sono molto amici e ieri hanno condiviso anche uno spiacevole imprevisto: Barbara e Jonathan, infatti, sono rimasti bloccati nel deserto in mezzo al buio. La conduttrice questa mattina ha rassicurato i fan, dichiarando: “Sto bene“, anche se resta la paura per essere rimasta da sola in mezzo al buio del deserto. Un po’ di paura, ma tantissimi risate, d’altronde con l’ex vincitore del Grande Fratello è impossibile non ridere di gusto.

Barbara D’Urso, il suo bikini è da urlo

La D’Urso sta tornando e l’ha annunciato stamane con un post sul suo account Instagram: “Ultimi giorni di sole, poi torno da voi“. La conduttrice napoletana ha pubblicato una foto in costume strappando applausi a scena aperta. Il suo bikini è da urlo e come sempre la D’Urso dimostra di avere un fisico mozzafiato. Il post in breve tempo ha raggiunto migliaia e migliaia di persone, i like si moltiplicano minuto dopo minuto e i commenti sono quasi tutti positivi. C’è qualcuno che scrive: “Che bella sirena“; qualcun altro invece afferma: “Sempre bellissima e splendida“. In mezzo a tanti ‘voci bianche’ ovviamente non mancano i commenti degli haters, ma la D’Urso ci ha insegnato che l’indifferenza è la miglior arma nei confronti di talune persone. La conduttrice napoletana, infatti, non dà mai peso alle parole dei suoi detrattori, mentre apprezza tutti coloro che rivolgono un pensiero gentile nei suoi confronti. D’altronde, di fronte ad una forma così smagliante, è difficile aggiungere commenti negativi. La napoletana meriterebbe solo ed esclusivamente applausi.

La D’Urso si prepara così a tornare su Canale 5. Al ritorno delle vacanze, la conduttrice riaprirà la striscia pomeridiana con Pomeriggio Cinque, ma sarà impegnata anche nel weekend con Domenica Live e in prima serata con Live – Non è la D’Urso. Barbara è una delle migliori conduttrici della televisione italiana e non a caso è stata eletta personaggio televisivo del decennio. Un riconoscimento che la napoletana ha festeggiato ovviamente con i suoi fan attraverso messaggi e dediche sul suo profilo social.