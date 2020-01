Belen Rodriguez: “Siamo sopravvissuti”, cos’è successo alla showgirl?

Belen Rodriguez comunica ai suoi follower: “Siamo sopravvissuti”, cos’è successo alla showgirl? Queste le sue ultime storie pubblicate su Instagram

Belen Rodriguez sta trascorrendo delle fantastiche vacanze in totale relax con famiglia ed amici. A Natale, come sappiamo, è stata a Napoli per passare le feste con la famiglia del suo amato, Stefano De Martino. Poi, per Capodanno, è tornata a Milano. Stando a quanto vediamo dalle storie Instagram, Belen è continuamente circondata da amici. Ultimamente, però, e ci riferiamo proprio alle ultime storie che ha pubblicato, potrebbe aver vissuto un’esperienza non proprio tranquilla. Non sappiamo bene di cosa si tratta, ma almeno ci limitiamo a riportare le parole che sentiamo dire da lei in persona mentre riprende alcuni elementi della casa, cibo, cucina e qualche amico che girovaga tra le varie stanze.

Belen Rodriguez: “Siamo sopravvissuti”, cos’è successo?

“Volevo comunicare al nostro pubblico che siamo sopravvissuti, siamo riusciti pure a cucinare, non vi dico che fine abbiamo fatto ieri”. Insomma, cos’è successo a Belen Rodriguez? Nelle storie, mentre parla, sembra ridere. Tuttavia, le parole utilizzate sono abbastanza preoccupanti. Dobbiamo pensare a qualche disavventura? Sul suo profilo Instagram ci sono soltanto foto con Stefano, panorami mozzafiato, ma tutto nella norma. Tutto tranquillo. Stefano, invece, era impegnato in alcune discese con lo snowboard nelle ultime ore. Ma anche lui sembrava abbastanza tranquillo, sorridente, rilassato. Resterà un mistero?

Questa è solo una delle sue ultime storie Instagram. La vediamo a letto con le coperte che la coprono totalmente, ad eccezione di una gamba che spunta fuori. Sì, è proprio la sua gamba: riconosciamo il tatuaggio sulla caviglia. Cosa sarà mai successo? La foto che vediamo qui, in cui è a letto, risale a mezzanotte circa. Dopo di questa foto, ne spunta un’altra nelle sue storie ed è, stavolta, la foto di un panettone con accanto una crema di pistacchi. Non faceva mica riferimento a qualche abbuffata?

A questo punto, ci viene da pensare: forse, avrà esagerato con i dolci oppure col cibo in generale e si sarà sentita eccessivamente piena. La crema di pistacchio sul panettone, possiamo garantirlo, è una vera e propria esplosione di sapore. Qualcosa di irresistibile e, allo stesso tempo, super calorico. Uno strappo alla regola? Beh, forse qualcosa di più. Insomma, per far luce sulla vicenda bisognerebbe soltanto interrogare la showgirl in persona. Oppure, magari, aspettare la prossima storia Instagram per capirne di più.