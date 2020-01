Elisabetta Gregoraci si riprende in bikini: scollatura in primo piano, il video apparso nelle stories della conduttrice è ‘bollente’.

Sono tanti i vip che si sono concessi una vacanza in occasione delle vacanze di Natale e Capodanno. Tra questi, anche la bellissima Elisabetta Gregoraci, che ha deciso di partire per Dubai, una delle mete più gettonate del periodo insieme alle Maldive. Una vacanza da sogno, quella della bella calabrese, che tra deserto e spiagge, sta vivendo dei giorni indimenticabili. Nei quali non dimentica di aggiornare il suo profilo Instagram. La showgirl, infatti, ama tenersi in contatto con i propri followers, che giorno dopo giorno seguono le sue ‘avventure’ sui social. E se qualche giorno fa Elisabetta aveva incantato tutti con le immagini del suo lato B, oggi tocca al lato.. A! Si, perché proprio poco fa, la showgirl calabrese ha postato alcune stories che non potevano passare inosservate. La Gregoraci si è ripresa mentre si trova sdraiata, in costume. La scollatura è in primo piano, Instagram diventa ‘bollente’. Diamo un’occhiata.

Elisabetta Gregoraci in bikini al sole : scollatura in primo piano, la story diventa ‘bollente’

Basta poco ad Elisabetta Gregoraci per fare impazzire i suoi followers di Instagram. La bellissima showgirl è una delle donne più amate della nostra tv, e non solo dagli uomini. Sono tantissime le fan che apprezzano la calabrese per la sua semplicità e umiltà: Elisabetta è una delle poche vip che risponde quasi sempre ai commenti dei suoi fan, mostrandosi sempre gentile e alla mano. Ma, c’è da dirlo, la Gregoraci è amata anche per la sua innegabile bellezza. Che è possibile ammirate dando uno sguardo al suo seguitissimo profilo Instagram. Dove, poco fa, la conduttrice ha pubblicato alcune stories che hanno alzato la temperatura sul web. Si tratta di video selfie, che la Gregoraci ha girato col suo telefono, mentre si trova distesa a prendere il sole in piscina. Ovviamente, in costume! Un costume che non copre benissimo le sue forme. La scollatura notevole della showgirl manda in tilt Instagram. Ecco uno screen delle storie:

Una Elisabetta Gregoraci ‘esplosiva’ nelle stories apparse sul suo profilo Instagram. La conduttrice infiamma i followers col video in cui, in bikini, è intenta a prendere il sole a Dubai. Un bikini che non contiene le forme della conduttrice, che si conferma una delle donne più belle del nostro piccolo schermo. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram?