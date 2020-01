In quest’ultima Instagram Stories, Giulia De Lellis si riprende con indosso una maglia molto corta: è praticamente impossibile guardare altrove.

Splendida come sempre la nostra Giulia De Lellis. Anche in queste ultime Instagram Stories. Come raccontavamo stamattina, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sempre molto attiva sul suo canale social. Non soltanto, infatti, è solita condividere con i suoi sostenitori tutto ciò che le accade durante il giorno, ma si diletta anche a condividere delle foto davvero strepitose. In diversi nostri articoli, infatti, vi abbiamo parlato di incredibili ed entusiasmanti foto in costume o, addirittura, in intimo. Che, in un batter baleno, sono riusciti a conquistare l’immediata attenzione ed interesse da parte dei suoi sostenitori. Stesso effetto che, senza alcun dubbio, sarà stato suscitato alla visione di tali immagini. Pochissime ore fa, Giulia si è ripresa con indosso una maglia davvero molto corta. È proprio per questo motivo che è praticamente impossibile guardare altrove. Curiosi di vedere anche voi di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis, la maglia è troppo corta: gli occhi cadono proprio lì

Non è solo protagonista di clamorosi retroscena, Giulia De Lellis su Instagram, ma anche di incredibili ed entusiasmanti scatti fotografici. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Tramite alcune Instagram Stories caricate sul suo profilo social, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è immortalata mentre, prima di uscire, ha mostrato pubblicamente il suo outfit della giornata. Sapete come si è vestita la bellissima influencer? Vediamo tutti i dettagli insieme:

Ve l’avevamo detto che era magnifica. E, in effetti, non si può affatto dire nulla in contrario. Giulia, infatti, si è ripresa con indosso una stupefacente maglia grigia che, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, è molto corta. È proprio per questo motivo che, per tutti i suoi followers, sarà stato davvero difficile guardare altrove. Anche perché, ammettiamolo, si vede chiaramente la sua perfetta forma fisica nonostante le vacanze natalizie.

Un inizio d’anno davvero scoppiettante: Giulia è stata derubata

Come raccontato in un nostro recente articolo, Giulia De Lellis ed Andrea Iannone sono stati derubati. Sembrerebbe che, mentre loro erano a Roma per le vacanze di Natale, i ladri siano entrati nella loro casa a Lugano. Portando via tutti gli oggetti a cui i due giovani ragazzi erano particolarmente legati.