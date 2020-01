In quest’ultima foto su Instagram, Raoul Bova e Rocìo si immortalano mentre sono ‘sotto le lenzuola’ insieme: la dedica dell’attore è davvero da brividi.

Uno scatto a dir poco favoloso, quello di Raoul Bova e Rocìo Morales su Instagram di qualche ora fa. Proprio sul suo canale social ufficiale, il bell’attore ha voluto condividere un momento davvero ‘intimo’ della sua vita di coppia. Corredato con delle parole davvero incredibili. Di cosa parliamo? Pochissime ore fa, il buon Bova ha condiviso con i suoi followers un entusiasmante scatto ‘sotto le lenzuola’ in compagnia della sua bellissima moglie. Ovviamente, sia chiaro: non c’è nulla di scandaloso. Piuttosto, ciò che cattura l’immediata attenzione sono quelle parole che, come dicevamo precedentemente, l’attore ha voluto dedicare alla sua bellissima compagna. Una dedica che, ammettiamolo, tutte le donne vorrebbero avere. Ecco i dettagli.

Rocìo e Raoul Bova, la foto ‘sotto le lenzuola’: le parole di lui sono da urlo

Sono una delle coppie più amate ed apprezzate dallo spettacolo italiano, Raoul Bova e Rocìo Morales. Nonostante non siano soliti condividere foto di coppia sui social, entrambi riscuotono un successo davvero clamoroso. Pensate, su Instagram, il numero dei loro followers è davvero incredibili. Immaginiamo, quindi, la loro reazione quando, pochissime ore fa, è apparsa sulle loro home page di Instagram una foto dell’attore e della bellissima iberica ‘sotto le lenzuola’. Ebbene si. È proprio così che, pochissime ore fa, il buon Bova ha deciso di lasciare senza parole i suoi sostenitori. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non c’è assolutamente nulla di scandaloso. Anzi, i due ‘piccioncini’ si immortalano mentre sono completamente stesi a letto. Ecco di che cosa parliamo:

Insomma, da come si può chiaramente vedere, l’immagine è davvero favolosa. Tuttavia ciò che cattura maggiormente l’attenzione è, come dicevamo precedentemente, la dedica da brividi che il bell’attore scrive per la sua compagna. “Perché ogni volta che ti guardo, mi fai emozionare?”, scrive Roul a corredo di queste splendide immagini.

Sono una coppia felice, ma non si parla ancora di matrimonio

Condividono la vita quotidiana da diversi anni, Rocìo Morales e Roul Bova. Eppure, non si parla ancora di matrimonio. Come rivelato dalla diretta interessata durante una recente intervista a Verissimo, la fatidica proposta ancora deve arrivare. Chissà. Magari il 2020 l’anno buono per loro. Staremo a vedere! Nel frattempo, non possiamo fare a meno di notare quanto siano davvero bellissimi insieme.

