Federico Fashion Style invita tutti i fan a una festa: “Free Entry”

Federico Lauri de Il Salone delle Meraviglie fa una festa per l’inizio della nuova stagione del suo programma e invita tutti i fan.

Il Salone delle Meraviglie è un programma in onda su Real Time con protagonista Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Il suo salone di parrucchiere esiste veramente e sta aprendo molte altre sedi oltre a quella iniziale di Anzio. Milano e Roma sono solo alcune delle città che lo vedono protagonista. Le sue avventure da parrucchiere sono raccontate puntata dopo puntata e vediamo sempre nuove acconciature, tinte ed extencion. Ora sta per andare in onda la nuova stagione de Il Salone delle Meraviglie e Federico ha pensato ad un modo pazzesco, come dice sempre lui, per presentarla.

L’invito alla festa per la prima de Il Salone delle Meraviglie

“Siete tutti invitati all’evento piu fashion e più atteso del 2020 la prima del Il Salone delle Meraviglie su Real Time Tv, canale 31 da martedì 7 gennaio ore 22.20. La prima la guarderemo tutti insieme a castello Santa Caterina Cercola! Non puoi mancare! Ah dimenticavo è free entry”. Insomma Federico con questo annuncio su Facebook e Instagram invita tutti i suoi fan a vedere la prima puntata della nuova stagione con lui in una festa incredibile in una location altrettanto meravigliosa. Un invito aperto a tutti che, ovviamente, vedrà una selezione all’ingresso per rispettare i numeri di capienza e di sicurezza, ma che non prevede costi e non prevede nemmeno delle pre-iscrizioni.

Le polemiche sul prezzo di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style con il suo salone è stato anche al centro della polemica. Non ci sono solo stati plausi per il suo lavoro. Era infatti scoppiata una bomba mediatica quando alcune ragazze hanno iniziato a pubblicare scontrini da capogiro dopo essere andate nei suoi saloni per un trattamento. Si parlava di oltre 1000 euro per le extencions ai capelli mentre gli altri lavori, come tinte, shampoo e tagli erano più o meno nella norma. Certo, più Federico è popolare, più i prezzi saranno liberi di aumentare.

Chi sono le star che si pettinano da Federico Lauri

Va detto però che il giovanissimo Lauri è anche molto capace e già prima di approdare in televisione veniva scelto da moltissime star del jazz set per essere il proprio parrucchiere di fiducia. Si occupa dei capelli di Giulia De Lellis, di Alba Parietti o di Paola Turci, solo per fare dei nomi e oggi viene spesso chiamato da altre star per occuparsi sempre più di acconciature da sogno in vista di appuntamenti importanti come il Festival di Sanremo e altre serate di gala. Insomma. Costi quel che costi, Federico Fashion Style sembra proprio essere l’hair style più cool del momento.