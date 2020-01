‘Il Segreto’, l’appuntamento pomeridiano verrà slittato per tutta la durata del ‘Grande Fratello Vip’, per dare spazio al day time del reality

La telenovelas Spagnola ‘Il Segreto’, è seguita ormai da milioni di telespettatori ogni giorno, che ormai 9 anni si sono appassionati alle vicende di Puente Viejo. Nel corso di questi 9 anni, le stagioni si sono susseguite con colpi di scena, tragiche morti, sparizioni, complotti e soprattutto SEGRETI! La telenovela che trova il suo spazio quotidiano nel pomeriggio tra il programma di Maria De Filippi, ‘Uomini e Donne’ e quello di Barbara D’Urso, ‘Pomeriggio Cinque’. Come spesso accade, in prossimità dell’inizio dei vari reality su Canale Cinque, la telenovela viene spostata di orario, per poter permettere a tutti i programmi principali di avere un proprio spazio pomeridiano. Cosa che accadrà anche a breve, con l’inizio del ‘Grande Fratello Vip 4’. ‘Il Segreto’, infatti, non andrà più in onda nella solita fascia oraria, ma l’appuntamento pomeridiano sarà slittato per dare spazio al day time del reality di Alfonso Signorini. Andiamo a vedere quali saranno i cambiamenti sulla rete con l’arrivo del reality e qualche piccolo spoiler sulle prossime puntate della telenovela più seguita in Italia.

‘Il Segreto’, l’appuntamento pomeridiano verrà slittato: spazio al Day Time del ‘Grande Fratello Vip 4’

A partire dal 9 gennaio 2020, l’orario dell’appuntamento pomeridiano de ‘Il Segreto’ cambia, per poter permettere al ‘Grande Fratello Vip 4‘ di avere un suo spazio pomeridiano. Notizia che non farà certamente piacere ai fan accaniti della telenovela, che oltre a slittare avrà anche un orario ridotto. ‘Il Segreto‘ che fino ad ora è andato in onda dopo l’appuntamento quotidiano di Uomini e Donne, di Maria De Filippi, inizierà alle 16:20. Tra le 16:10 e le 16:20, andrà in onda il day time del ‘Grande Fratello Vip’. Il programma di Barbara D’Urso inizierà come sempre alle 17:10. Ricapitolando, quindi: 14:45 – 16:10 ‘Uomini e Donne’; 16:10 – 16:20 day time ‘Grande Fratello Vip’; 16:20 – 17:10 ‘Il Segreto’; 17:10 ‘ Pomeriggio Cinque’.

Anticipazioni ‘Il Segreto’ dal 7 al 10 gennaio:

Francisca Montenegro continuerà a covare odio nei confronti di Carmelo e Severo, meditando un piano di vendetta contro i due amici, che faranno altrettanto nei confronti della matriarca. Raimundo tenta disperatamente, e in ogni modo di impedire che i tre si distruggano a vicenda, con la complicità di Mauricio e Donna Irene, ma un viaggio improvviso lo costringerà a lasciare per un po’ Puente Viejo. Durante la sua assenza chiederà a Mauricio di aspettare a eseguire eventuali ordini di Francisca. Nel frattempo in casa Mesia, continuano le torture inferte a Maria da parte dell’infermiera che dovrebbe curarla e che invece cerca di aggravare le sue condizioni fisiche, come ordinatole da Fernando.