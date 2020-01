Armpit Sex: cos’è questa nuova pratica sessuale che fa impazzire tutti

Una nuova frontiera del piacere, il sesso ascellare o armpit sex è sempre più scelto e sperimentato.

Armpit sex. Cos’è? Pare che sia la nuova tendenza in ambito sessuale tra i ragazzi più giovani. Una pratica sessuale nuova, vista da noi “anziani” anche con occhio un po’ perplesso. Di cosa si tratta? Del sesso ascellare. Vi sembra folle? O una fake news? Sappiate che non è così. Pare che l’armpit sia ormai considerato un sostituto della penetrazione, con l’ascella come la nuova vagina.

Cos’è il sesso ascellare o armpit sex

Ne parlano nei film, sui giornali e in tv. Pare che l’armpit, o sesso ascellare, sia una nuova frontiera del piacere legata al feticismo dell’ascella che, come riporta Il Fatto Quotidiano, si lega a doppio filo con la mascalgia, una innocua perversione che vede le persone eccitarsi dalle ascelle. I sessuologi spiegano che nessuno è malato se prova questa particolare perversione, ciò che conta è capire quanto, in che modo e come si va a sostituire il sesso ascellare al sesso normale. Questa pratica prevede infatti delle simulazioni di penetrazioni e di altri atti tipici che si fanno in intimità col partner. Normalmente l’ascella viene considerata un punto erogeno e spesso viene anche stimolata con solletico o qualche pizzicotto durante i preliminari o all’apice del piacere per renderlo ancora più intenso.

Perché ci si eccita con le ascelle?

L’ascella è infatti una zona erogena sia per la forma, sia per la presenza o meno di peluria che per l’odore che, carico di feromoni, rilasciano una grande quantità di odori che portano ad un estremo eccitamento. Si è quindi sdoganata questa nuova frontiera del piacere anche perché in questi nuovi anni ’20 il mondo più piccante è sempre più pubblico e soprattutto libertino. Online si può trovare qualsiasi cosa e sono in molti a parlare di un netto calo del rapporto classico. Diversi sessuologi infatti spiegano che la penetrazione classica è sostituita da pratiche alternative come quella del sesso ascellare. Sono delle forme di piacere estreme per chi ha una cosiddetta parafilia.

Tutte le nuove pratiche sessuali

Questa però non è né la prima né l’unica strana e nuova tendenza sessuale. Noi stessi vi abbiamo parlato di sesso kinky, dogging, dacnofolia o di fantasia erotiche che spesso le donne non dicono a voce alta per timore, ma che ci sono. Insomma, il sesso in tutte le sue forme è stato sdoganato, a oggi ai giovani non resta che capire quale forma piace maggiormente.