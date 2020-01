Soleil Sorge contro il suo ex Luca Onestini: “Parlano, ancora parlano…”; ecco la frecciatina apparsa su Instagram.

Uomini e Donne, si sa, ha dato vita a numerosissime coppie in tv. Ma non tutte sono durate a lungo dopo l’esperienza nella trasmissione. È quello che è accaduto anche a Luca Onestini e Soleil Sorge, conosciutisi proprio nel programma della De Filippi, dove Luca aveva precedentemente partecipato come corteggiatore di Clarissa Marchese. Durante il suo trono, Luca è stato colpito particolarmente da Giulia Latini e, appunto Soleil. E, dopo mesi di indecisione, è stato il fascino di quest’ultima a conquistare definitivamente Onestini, che la scelse. Da lì è iniziata una storia d’amore che sembrava procedere a gonfie vele, fino alla partecipazione di Luca al GF Vip. Durante la sua permanenza nella Casa, è trapelata la notizia di un tradimento di Soleil con Marco Cartasegna, ex tronista, seduto proprio accanto a Luca. Una vicenda di cui quest’ultimo ha parlato recentemente a Rivelo, dove è stato ospite. Dopo la messa in onda dell’intervista, Soleil ha risposto al suo ex con una frecciatina. Scopriamola insieme.

Soleil Sorge contro il suo ex Luca Onestini: “In silenzio”

Luca Onestini è tornato a parlare della sua storia passata con la sue ex corteggiatrice Soleil. Ospite nel programma di Real Time Rivelo, condotto da Lorella Boccia, l’ex tronista ha parlato della rottura con la sua ex, avvenuta a causa di un presunto tradimento di Soleil. Luca racconta di non avere un ricordo felicissimo di Uomini e Donne, proprio per via di come è andata a finire la storia nata con la corteggiatrice conosciuta nel programma. “Se si corona con qualcosa di positivo, prende un colore, ma se si corona con qualcosa di disastroso, ne prende un altro di colore”, ha dichiarato Luca, che aggiunge di non aver abbandonato immediatamente il GF dopo la notizia perché “non c’era niente da dire, quando vedi prove del genere non c’è margine per confrontarsi”. Ma come ha reagito la bellissima Soleil alle parole del suo ex? Ebbene, l’ex corteggiatrice ha deciso di rispondere attraverso una story su Instagram. Ecco le sue parole:

“Parlano, ancora parlano. Ma cavalcare vecchie selle non ti farà vincere nuove battaglie”, è con queste parole che Soleil commenta l’intervista del suo ex Luca, che invita ad andare avanti, in silenzio. Una frecciatina che non è passata inosservata. Onestini deciderà di replicare nuovamente? Non ci resta che attendere le prossime news?