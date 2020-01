In una delle sue ultime recenti Instagram Stories, Michelle Hunziker riprende suo marito Tomaso, visibilmente infastidito, che la rimprovera: ecco perché.

Una vacanza in montagna davvero da paura, quella trascorsa da Michelle Hunziker a ridosso del Capodanno. Subito dopo le vacanze natalizie e il fantastico party organizzato presso la sua dimora, la conduttrice svizzera, in compagnia di tutta la sua famiglia, è partita per le neve. È proprio qui, infatti, che nelle ultime settimane si è ripresa. Un soggiorno, ammettiamolo, davvero pazzesco. Arricchito da esperienze da ‘brividi’ e da incontri davvero speciali. Proprio ieri, infatti, la bellissima Hunziker ha immortalato un tranquillissimo e piacevolissimo pranzo in compagnia di Fiorello e di sua moglie Susanna. Tuttavia, è proprio in questo momento che Tomaso, visibilmente infastidito, è ‘costretto’ a rimproverare la sua dolce consorte. Ovviamente, nulla di grave, sia chiaro. Ma vediamo tutto nei minimi dettagli.

Tomaso Trussardi infastidito rimprovera Michelle Hunziker: ecco perché

Dopo aver trascorso una fantastica vacanza insieme a Serena Autieri e dopo essersi lasciata immortalare in compagnia di Antonella Clerici, le sorprese per Michelle Hunziker non sono affatto terminate qui. Pochissime ore fa, la conduttrice svizzera, tramite diverse Instagram Stories, ha condiviso con i suoi followers un memorabile pranzo insieme a Fiorello e sua moglie Susanna. “Qui si mangia ancora”, dice Michelle ad inizio video. Fino a quando, poi, passa a riprendere gli ospiti ‘speciali’ di questo banchetto. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, è proprio in questo momento che la Hunziker viene ‘rimproverata’ da Tomaso. Dopo aver ‘presentato’ su Instagram la moglie del comico siciliano, la conduttrice svizzera è passata a riprendere suo marito. Che, però, in quel preciso momento stava mangiando.

Ecco. È proprio questo che Tomaso stava facendo mentre Michelle lo stava riprendendo su Instagram. Ed è proprio per questo motivo che, quindi, non ha potuto fare nulla di diverso se non alzare la mano in cenno di saluto. Immediata è stata la reazione della Hunziker. Che, per richiamare l’attenzione del marito, ha detto: “Amore”. E così Tomaso, visibilmente infastidito, ha esclamato: “Sto mangiando!”. Ovviamente, non è successo nulla di grave. Anche perché, dopo questo ‘rimprovero’, Michelle è andata avanti a presentare Fiorello ai suoi followers. Che, con la sua ironia e simpatia, ha completamente lasciato tutto alle spalle.

Michelle e Tomaso: un amore davvero speciale

Nonostante Michelle non sia solita condividere molti momenti in compagnia di suo marito, quando lo fa, lascia tutti senza parole. Pochissimi giorni fa, vi abbiamo parlato di un simpatico siparietto in macchina avvenuto tra i due coniugi. Ma è anche praticamente impossibile non ricordare la magnifica dedica che la conduttrice svizzera ha voluto fare al suo dolce e bel marito.