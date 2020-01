Dall’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne giungono anticipazioni choc: un cavaliere è stato cacciato da Gianni Sperti

Ieri sera è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Dalla registrazione giungono anticipazioni clamorose riguardanti un cavaliere del programma. Secondo quanto riportato dal sito ilvicolodellenews, la puntata sarebbe stata incentrata interamente su di lui e al termine della registrazione sarebbe stato cacciato via dall’opinionista Gianni Sperti. Oggi, inoltre, sarà registrata una nuova puntata del trono over, segno che il trono classico sarà messo per un po’ da parte prima di arrivare alla scelta di Giulio Raselli, annunciata nell’ultima registrazione del trono dedicato ai tronisti e ai corteggiatori.

Uomini e Donne, anticipazioni choc: cavaliere ‘cacciato’ dal programma

L’ultima registrazione del trono over è stata incentrata interamente su Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano è stato messo al centro dello studio, ma questa volta non graditamente. Durante le vacanze, infatti, Gianni Sperti ha approfondito la segnalazione che era giunta su di lui nelle scorse settimane e pare abbia scoperto che il cavaliere frequenti un’altra donna lontano dallo studio. Armando pare abbia subito un vero e proprio processo e al momento non sappiamo quale siano state le sue giustificazioni. Fatto sta che, al termine della registrazione, il cavaliere è stato letteralmente ‘cacciato via’ dall’opinionista del programma di Maria De Filippi. Evidentemente le voci sul suo conto si sono rivelate fondate, ma siamo certi che il cavaliere napoletano cercherà di difendersi in tutti modi sia durante la puntata che dopo sui social network. Un brutto epilogo per Armando, che sin dall’inizio aveva diviso il pubblico. Da una parte c’erano coloro che amavano il suo charme e il suo carisma, dall’altra c’erano quelli che odiavano i suoi modi di fare spesso arroganti. Il trono over perde in ogni caso un pezzo da novanta. Armando in questi due anni è stato al centro di relazioni molto chiacchierate e spesso ha svolto il ruolo di ‘terzo incomodo’, prima con Sossio e Ursula e poi con Ida e Riccardo.

Armando, però, pare non sia l’unico ad aver abbandonato per sempre il programma. Come segnalato dal sito ilvicolodellenews, anche Juan Luis Ciano non era presente in studio. È probabile che la sua relazione con Gemma Galgani sia terminata bruscamente e che il cavaliere abbia deciso di non far più ritorno in trasmissione. In attese di conferme ufficiali dalla prossima registrazione, non ci resta che attendere nuove e succose indiscrezioni sul trono over.