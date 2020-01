Andrea Sannino, chi è: età, carriera, vita privata del cantautore napoletano

Chi è Andrea Sannino? Ecco tutto quello che occorre sapere sull’età, carriera musicale e vita privata del giovanissimo e talentuoso cantautore napoletano.

Sarà uno dei protagonista indiscussi di questa nuova puntata di Domenica In, Andrea Sannino. Per il primo appuntamento dell’anno nuovo e, soprattutto, in previsione dell’Epifania, Mara Venier ha pensato ad una puntata del suo show domenicale prettamente dedicata ai bambini. Stando a quanto si evince da alcune anticipazioni, sembrerebbe che ci saranno diversi ospiti pronti ad intrattenere i più piccini. Ma non solo. A rendere davvero speciale questa puntata di Domenica ci sarà anche lui: il giovane e talentuoso cantautore napoletano. Che, con la sua ‘Abbracciame’, ha fatto innamorare e sognare milioni di italiani. Ecco, ma cosa sapete di lui? Oltre che lo sconsiderato successo di questi anni, conoscete proprio tutto di Andrea? Questo è l’articolo che fa al caso vostro. Ecco cosa occorre sapere su di lui.

Chi è Andrea Sannino: tutti i dettagli del giovane cantautore napoletano

Andrea Sannino è nato il 5 Luglio del 1985 a Napoli. Nonostante la sua grande passione per il canto, ha conseguito il diploma al Liceo Alberghiero. Anche la cucina è la sua più grande passione. E, per questo motivo, ha scelto questa strada per ultimare i suoi studi. Ben presto, però, subentra un nuovo ‘amore’ nella sua vita: il teatro. Con la compagnia ‘Mareluna’, Andrea diventa protagonista di diversi musical. In cui può esprimere alla grande la passione per il canto. Il successo, però, arriva nel 2006. Quando, a ‘Ti lascio una Canzone’, il giovane Sannino duetta nel programma di Antonella Clerici insieme a Lucio Dalla impressionando tutti. Non soltanto il pubblico in sala, ma anche il cantautore bolognese stesso. Da quel momento, per circa 6 anni, Andrea sarà al suo fianco. Duettando, così, con lui in diversi concerti. La svolta arriva nel 2010. Quando il giovane napoletano sarà scelto nel cast del musical ‘C’era una volta Scugnizzi’. La sua carriera teatrale continuerà nel 2013 con ‘Quartieri Spagnoli’ e ‘Stelle a Metà’. Ma non è affatto finita qui. Perché, contemporaneamente al teatro, Andrea continuerà il suo successo musicale. Nel 2010, incide l’album ‘Senza Accordi’. E, dopo il successo di ‘Abbracciame’, compone un nuovo brano nel 2015. ‘Uanema’, è questo il titolo del singolo, conquista praticamente tutti.

La vita privata del giovane cantante napoletano

Gode di una vita sentimentale davvero stupenda, Andrea Sannino. Da circa un anno, infatti, il giovane napoletano è felicemente sposato con Marinella, con la quale era fidanzato, pensate, da ben 12 anni. Ma non solo. Da pochissimi mesi, il giovane cantante è padre di una splendida bimba.