Anna Oxa è stata colpita da un gravissimo lutto nei giorni scorsi: il suo ex marito Franco Ciani è morta suicida, ecco tutti i dettagli.

Non deve essere stata una notizia affatto facile per Anna Oxa. Venerdì mattina è stato rinvenuto il corpo di Franco Ciani, ex marito della cantante ed autore di numerosi testi di successo della musica italiana, completamente senza vita in una stanza d’albergo di Fidenza. A fare la tragica scoperta è stato il personale di servizio. Stando a quanto si apprende da Il Corriere della Sera, sembrerebbe che l’uomo si sia suicidato. Decidendo così di togliersi la vita con un sacchetto di plastica. Ma non solo. Perché, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il buon Franco, prima di compiere tale gesto, abbia cambiato non solo l’immagine del profilo del suo Whatsapp. Ed avrebbe scritto una lettera, destinata al suo impresario, in cui specificava i reali motivi di questa sua scelta. Ecco tutti i dettagli.

Anna Oxa, è morto l’ex marito Franco Ciani: grave lutto per la cantante

Soltanto adesso abbiamo appresa la notizia, ma venerdì scorso Franco Ciani è stato ritrovato senza vita in una stanza d’albergo a Fidenza dal personale di servizio. Autore di numerosi brani di successi, tra cui ‘Ti lascerò’, cantata a Sanremo da Fausto Leali e la sua ex moglie Anna Oxa nel 1989, ha deciso di togliersi la vita con un sacchetto di plastico. O, perlomeno, è quello che si evince da Il Corriere della Sera. Sembrerebbe che, prima di compiere tale gesto, Franco abbia cambiato la sua immagine del profilo di Whatsapp con un’immagine raffigurante degli angeli. E che avrebbe scritto un biglietto, destinato al suo impresario Nando Sepe, in cui spiega i motivi di tale decisione. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che Franco abbia deciso di suicidarsi non soltanto per ragioni economiche, ma anche per questioni professionali. Sembrerebbe, infatti, che il buon Ciani sia rimasto completamente deluso dall’esclusione del Festival di Sanremo della sua canzone scritta per Roberta Faccani, l’ex voce de Matia Bazar.

Ecco. È proprio questo il gravissimo lutto di cui è stata protagonista Anna Oxa. Come dicevamo precedentemente, Franco Ciani non solo è stato l’autore di uno dei suoi più grandi successi cantati sul palco del Festival di Sanremo, ma è stato anche suo marito. I due sono convolati a nozze quando lei aveva soltanto 19 anni, mentre Franco 22 anni. Era l’anno 1980. Ma, nonostante la giovane età, il loro matrimonio non è andato a buon fine.