La Bella e la Bestia chi è Dan Stevens, l’attore che presta il volto alla Bestia nel film del 2017 con Emma Watson.

Questa sera, domenica 5, gennaio, va in onda la pellicola La Bella e la Bestia, il film tratto dal cartone animato della Disney del 2017 con Emma Watson nei panni della protagonista. Diretto da Bill Condon questo film è stato super apprezzato dalla critica, gli effetti speciali sono bellissimi e gli attori straordinari. Già, ma chi si nasconde dietro alla Bestia nel film Beauty and the Beast? Chi è l’attore che si è prestato in queste scene e che ha visto i suoi connotati letteralmente cambiare?

Chi è Dan Stevens, l’attore che interpreta La Bestia

Il live action de La Bella e la Bestia, tratto dal cartone è a sua volta tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Ad interpretare la Bestia è Dan Stevens, attore britannico forse non conosciuto a tutti. Viene adottato da una famiglia di due insegnanti alla nascita e cresce in Galles. Quando ottiene una borse di studio in un’università molto prestigiosa si trasferisce nel Kent e la sua adolescenza e gioventù è caratterizzata da uno spirito molto ribelle e pronto sempre a protestare. La sua carica emotiva viene poi incanalata nel teatro ed entra nella compagnia del National Youth Theatre e studia anche all’Emmanuel College. Durante il periodo dell’Università Stevens si esibisce all’Amused Moose a Soho e recita con la compagnia Peter Hall. Entra così nel mondo della televisione recitando in diverse serie tv come Downtonw Abbey e proprio questo ruolo lo porta al successo. Da questo momento le partecipazioni in diverse opere teatrali si susseguono, stessa cosa per le chiamate nei film e nelle serie.

Vita privata di Dan Stevens

Per quanto riguarda la sua vita privata, Dan Stevens è sposato con Susie Hariet. I due si sono sposati nel 2009 e la prima figlia è nata nello stesso anno. Nel 2012 invece hanno avuto il figlio maschio chiamato Aubrey.

Cast La Bella e la Bestia: personaggi e interpreti

Oltre a Dan Stevens nei panni de La Bestia e Emma Watson nei panni di Belle gli altri attori sono:

Gaston, interpretato da Luke Evans. Lumière, interpretato da Ewan McGregor. Tockins, interpretato da Ian McKellen Mrs. Bric, interpretata da Emma Thompson. Maurice, interpretato da Kevin Kline LeTont, interpretato da Josh Gad Spolverina, interpretata da Gugu Mbatha-Raw Madame Guardaroba, interpretata da Audra McDonald Maestro Cadenza, interpretato da Stanley Tucci Agata, interpretata da Hattie Morahan Monsieur Jean Bric, interpretato da Gerard Horan

Un cast molto ricco e molto interessante per un film veramente bellissimo e che riporta tutti un po’ bambini.