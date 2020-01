Pochissimi istanti fa, Aurora Ramazzotti ha condiviso uno scatto con un costume davvero troppo piccolo: poco spazio all’immaginazione, ecco i dettagli.

Nonostante una rilassantissima vacanza alle Maldive in compagnia del suo fidanzato Goffredo e di suo padre Eros, Aurora Ramazzotti non perde occasione di poter comunicare ed interagire con i suoi adorati followers. Lo ha fatto qualche ora fa. Quando ha pubblicato una foto inedita del suo bellissimo compagno. E lo ha ripetuto qualche istante fa. Proprio recentemente, infatti, la giovane Aurora ha condiviso uno scatto a dir poco favoloso in costume. Sappiamo che la figlia di Michelle Hunziker sia solita sottoporsi a numerose e costanti sedute di allenamento. È proprio per questo motivo che le sue forme fisiche sono davvero pazzesche. Lo si evince chiaramente, tra l’altro, da questo costume da capogiro che, in suddetta foto, Aurora indossa. Il bikini è ‘troppo piccolo’, c’è da dirlo. Per questo motivo, c’è davvero poco spazio all’immaginazione. Curiosi di scoprire di che cosa parliamo? Tranquilli, come sempre, vi mostreremo tutto nei minimi dettagli.

Aurora Ramazzotti, costume troppo piccolo: poco spazio all’immaginazione

È l’ultimo giorno di vacanza per la bella Aurora Ramazzotti. È proprio questo che si evince dalla didascalia utilizzata a corredo di quest’ultimo scatto condiviso su Instagram. È proprio per questo motivo che, in occasione della partenza per Milano, la giovane si gode gli ultimi istanti di questa incredibile vacanza trascorsa alle Maldive insieme a Goffredo e a suo padre Eros. Infatti, in quest’ultimo scatto social, la bella Ramazzotti si lascia immortalare tra le acque cristalline del mare con indosso un costume davvero da capogiro. Ecco di che cosa parliamo:

Ve l’avevamo detto che era stupenda. Anche perché, da come si può chiaramente notare, il bikini indossato dalla giovane è davvero ‘troppo piccolo’. Per questo motivo, l’immaginazione è davvero poca. Vanta di una bellezza davvero smisurata, Aurora. E questo costume non fa altro che metterlo in mostra.

Anche mamma Michelle ha apprezzato lo scatto: il commento al miele

La foto in questione, com’è giusto che sia, ha catturato l’immediata attenzione dei suoi followers. In un batter baleno, pensato, lo scatto ha ricevuto più di 38 mila likes. Ma ad aver fatto i complimenti alla giovane per la sua bellezza è anche mamma Michelle. Ecco di che cosa parliamo:

“Bello il mio amore”, scrive Michelle a corredo di questa fantastica immagine di Aurora in costume. Immediata è stata la reazione della ragazza. “Mi manchi, domani ci vediamo”, scrive Aurora. Testimoniando, ancora una volta, il forte legame che c’è tra mamma e figlia.

