‘Domenica In’, le anticipazioni della puntata del 5 gennaio 2020: scopriamo gli ospiti e i temi di questa nuova puntata, in onda dalle 14 su Rai 1

Nonostante le festività natalizie, Mara Venier ha continuato imperterrita nella conduzione del suo storico programma di RAI 1 ‘Domenica In’, accompagniandoci per tutto il periodo festivo. Mara Venier, che ha sta conquistando un successo dietro l’altro, è reduce da un anno di successi, ultimo, ma non per importanza è la ‘Porta dei Sogni’, che un sole tre puntate ha ricevuto un successo incredibile. La conduttrice ha ormai la fama di essere diventata la migliore intervistatrice della TV, riuscendo a creare empatia con i propri ospiti e non mettendoli mai a disagio. Dote che le è tornata molto utile per la conduzione de ‘La porta dei Sogni’, in cui l’attenzione era posta su persone totalmente estranee al mondo dello spettacolo. Oggi, come ogni domenica, andrà in onda dalle ore 14 su RAI uno, una nuova puntata di ‘Domenica In’, quindi andiamo a scoprire insieme quali saranno gli ospiti e i temi di questa puntata.

‘Domenica In’, anticipazioni 5 gennaio: ospiti e temi della puntata

La puntata di quest’oggi di ‘Domenica In’ sarà interamente dedicata alla festa dell’Epifania, che si festeggerà domani 6 gennaio e decreterà la fine di queste feste natalizie. La puntata inizierà con l’ingresso in studio di un coro davvero speciale, quello del ‘Coro Dolci Note’, composto da 50 bambini e diretto dal maestro Alessandro Bellomaria. Per la prima volta nello studio di Mara Venier, saranno ospiti due ragazzi amatissimi dai giovani e soprattutto dai più piccoli, che sono divanuti famosi grazie ai loro video su YouTube, stiamo parlando dei ‘Me contro Te’. Il duo, formato da Luì e Sofì, saranno negli studi RAI per presentare il loro nuovo film, ‘La vendetta del Signor S’, in uscita al cinema il prossimo 17 gennaio. Rimanendo in tema epifania, per la gioia dei più piccini, in studio sono state invitate 15 Befane da Urbania. Successivamente la Venier passerà ad intervistare l’attrice Sandra Milo, iconica figura del cinema Italiano, poi sarà il turno del comico Gabriele Cirilli, volto noto al pubblico per aver calcato il palco di Zelig, Ballando con le Stelle, Tale e Quale Show, e ancora tanti altri programmi.

Dopo saranno ospiti in studio:il mitico showman Teo Teocoli e lo chef Gianfranco Vissani, volto già noto al pubblico a casa. Dopo questi eccezionali ospiti, Mara avrà il compito di intervistare anche: il mago Silvan, il cantante partenopeo Andrea Sannino e lo scrittore Arturo Mariani.