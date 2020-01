Elisabetta Canalis su Instagram, “sei disumana”: spunta la foto in intimo di qualche anno fa che manda in tilt i follower, tra like e commenti

Elisabetta Canalis è tra le donne dello spettacolo più amate e seguite dai telespettatori Italiani. Leo che ne ha incantati milioni da quando nel lontano 1999 ha iniziato a lavorare in TV come Velina per il TG satirico di Antonio Ricci, ‘Striscia la notizia’. Da allora è stata sempre più amata dal pubblico, complice oltre la bravura, la sua estrema bellezza. L’ex velina che attualmente vive oltre ocenao col marito e la figlia, non perde occasione per infiammare il web, con i post e le storie che pubblica su Instagram. E proprio uno degli ultimi post che la donna ha condiviso con i suoi follower, li sta mandando letteralmente in visibilio, conquistando migliaia di like e commenti. Se ve la siete persi, ora ve la facciamo vedere noi! Scorrere più giù per scoprirla…

Elisabetta Canalis, “sei disumana”: ecco la foto in intimo di qualche anno fa condivisa su Instagram

Elisabetta Canalis, non ha bisogno di artifici e stratagemmi per infuocare gli animi dei suoi follower, le basta infatti pubblicare una vecchia foto, per scaldare subito l’atmosfera. Così com’è accaduto qualche giorno fa, quando indossando un minidress e delle calze a rete ha mandato Instagram in Tilt. La foto pubblicata quest’oggi dalla showgirl su Instagram è presa dal suo passato, come possiamo benissimo notare anche dalla sua didscalia.

La donna indossa un completo di biancheria intima bianca, di pizzo, che mette in risalto il fisico davvero invidiabile e scolpito. Il seno abbondante e le cosce toniche e liscissime. L’ex Velina nella foto ha uno sguardo davvero seducente, che abbinato al taglio di capelli e la pelle abbronzatissima, la rende davvero irresistibile, agli occhi dei suoi fan. La donna negli anni non sembra affatto cambiata, anzi, con un fisico sempre più scolpito e curato, sembra che il tempo per lei non sia mai passato.

Inutile dirvi che i commenti si sono sprecati sotto la foto e qualcuno ha addirittura detto alla showgirl di essere ‘disumana’, tant’è la sua bellezza e la sensualità. Non ci resta che fare i nostri complimenti alla showgirl per la sua bellezza, e invitarvi a seguirla su Instagram se non lo fate già!