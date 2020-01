Fedez, disavventura durante la vacanza a Dubai: il rapper finisce attaccato alla flebo, il racconto ‘choc’ di Chiara Ferragni, “Ha urlato tutta la notte”.

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più belle dello ‘showbiz’. Sempre attivissimi sui social, condividono con i fan praticamente tutta la loro vita, dai momenti di lavoro a quelli familiari con il piccolo Leone, arrivando anche a mostrare momenti della loro ‘intimità’, che fanno impazzire i fan. Spesso i due pubblicano su Instagram anche i loro simpatici siparietti di coppia, perché amano scherzare insieme e prendersi in giro a vicenda sui rispettivi ‘punti deboli’. Il rapper, ad esempio, prende spesso in giro Chiara per la sua poca ‘formosità’, nonché per la sua non particolare attitudine a ballare. Lei, dal canto suo, scherza col marito sulla sua altezza e su altre sue caratteristiche, facendo divertire i suoi milioni di followers. Poco fa la coppia ha reso pubblica anche la disavventura che Fedez ha avuto durante la vacanza a Dubai: “Ha urlato tutta la notte”, racconta Chiara, mentre il marito è attaccato ad una flebo. Scopriamo insieme cos’è successo!

Fedez attaccato alla flebo: la disavventura a Dubai, “Ha urlato tutta la notte”

Fedez e Chiara Ferragni sono a Dubai, dove stanno trascorrendo una vacanza da sogno in un resort extra lusso, insieme alle sorelle dell’influencer, Francesca e Valentina, e ai loro rispettivi compagni. Sono giorni di relax e divertimento per i ‘Ferragnez’, o almeno così dovrebbe essere. Stanotte, ad esempio, non è stata una bella notte per la coppia, che si è trovata a dover fronteggiare un fastidioso imprevisto. Fedez, infatti, si è sentito male, come racconta Chiara, rimanendo praticamente sveglio tutta la notte. Ma cos’è successo nel dettaglio? Nelle storie Instagram dell’influencer, si vede il rapper attaccato a una flebo, visibilmente stanco e provato. Chiara spiega che suo marito ha avuto una brutta indigestione.

“Ha urlato tutta la notte”, dice, chiaramente per il dolore e il fastidio. “Io gli dicevo che avrebbe dovuto vomitare per sentirsi meglio”, aggiunge la Ferragni, “Ma lui urlava che non voleva sentire queste cose”. Il racconto dell’influencer ha anche un tono piuttosto ironico, perché lei spesso prende in giro il marito anche per la sua ipocondria, ma sicuramente il disagio di Fedez è reale ed evidente. Lui stesso, durante il video, conferma di essere stato malissimo e di aver passato una notte in bianco, e Chiara aggiunge che anche lei non si sente molto bene, per cui la giornata non è affatto delle migliori.