In una delle sue ultime Instagram Stories, Guendalina Tavassi riprende suo marito Umberto in un particolare momento: attimi di vero ‘terrore’ in barca.

Continua la vacanza di Guendalina Tavassi a Dubai. In occasione di Capodanno, l’ex concorrente del Grande Fratello, insieme a suo marito Umberto e ai suoi amici, è partita per gli Emirati Arabi all’insegna di un’indimenticabile vacanza da sogno. E, spulciando sul suo profilo Instagram, sembra sia riuscita nel suo intento. A testimoniarlo, infatti, ci sono diversi e numerosi scatti che la giovane romana ha condiviso, in questi ultimi giorni, sul suo profilo social ufficiale. Tutti fantastici ed incredibili, ma soprattutto utili a sottolineare la smisurata bellezza della Tavassi. Tuttavia, pochissime ore fa, protagonista indiscusse delle sue Instagram Stories, è stato suo marito Umberto. Che, immortalato proprio in quel preciso momento, ha fatto vivere alla sua bellissima moglie degli attimi di vera e propria ‘paura’. Di cosa parliamo? Nulla di spaventoso e preoccupante, ovviamente. Ecco tutti i dettagli.

Guendalina Tavassi riprende suo marito in quel momento: attimi di paura

Non è assolutamente la prima volta che Guendalina Tavassi è protagonista di simpatici siparietti con suo marito Umberto. Proprio qualche giorno fa, infatti, vi abbiamo parlato di un ‘litigio’ che la coppia ha avuto in merito alla scelta dell’abbigliamento dell’ex gieffina. Ma non è finita qui. Perché, pochissime ore fa, la giovanissima romana ha condiviso un ‘particolare’ momento di cui è stato protagonista il suo consorte. Sono sulla barca. Ed improvvisamente, mentre Guendalina si riprende in tutta la sua bellezza, riprende suo marito che sale con i piedi sulla barca e abbassa la sua testa in acqua. Ecco le immagini:

Non sappiamo per quale motivo Umberto abbia commesso un tale gesto. Fatto sta che, comunque, sono stati degli attimi di vero e proprio ‘terrore’. Sia Guendalina che la sua amica, tentavano di mantenere Umberto per i piedi per evitare che finisse in acqua. Facendosi, così, del male.

Guendalina e Umberto, un amore dovuto dal destino: l’incontro ‘fortuito’

Voi ci credete al destino? Beh, decisamente loro si. Guendalina ed Umberto, infatti, si sono conosciuto per un vero e proprio caso. Era il 2013 quando i due giovani ragazzi si sono incontrati su un treno su cui entrambi viaggiavano. E, da quel momento, non si sono più lasciati. Poco dopo, infatti, sono convolati a nozze. Ed hanno messo su una splendida famiglia insieme ai loro due figli: Chloe e Salvatore.